ドジャースの大谷翔平投手がメッツ戦に「1番・DH」でスタメン出場。第1打席で先制の18号先頭打者アーチを叩き込んだ。いきなりの1発に現地記者のブレイク・ハリス氏も“理解が追いつかない”とでも言いたげな驚きの反応を見せた。

この試合前、大谷は641日ぶりとなるライブBP(実践形式の打撃練習)を行い、打者相手に22球を投げ込んだばかり。それから数時間後には打席に立ち、メッツ先発・千賀滉大投手の2球目を一閃。打球速度108.2マイル(約174.1キロ)、角度31度、飛距離411フィート(約152.3メートル)の打球は、ライトスタンド上段へと突き刺さった。

この1発に、現地記者のブレイク・ハリス氏(@BlakeHHarris)も自身のX(旧Twitter)で即反応。「This guy was throwing to hitters a few hours ago(この人、数時間前に打者に投げてました)」と投稿し、その異次元ぶりに唖然とした様子だった。

ダイヤモンドを1周しベンチへ戻った大谷は、ヒマワリの種シャワーで出迎えた大親友テオスカー・ヘルナンデスと“全力マッチョポーズ”でがっちり喜び合う姿を披露。この試合を象徴するような“人間離れ”した瞬間に、ファンも目を奪われた。

中継の視聴者からも「バケモンかw」「飛ばしすぎやろ」「これがあるから大谷から目が離せない」「投げた方が調子出るんや」など、驚きと興奮の声が次々と寄せられた。

