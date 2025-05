「しゅごキャラ！」や「ローゼンメイデン」の世界が楽しめる！PEACH-PIT25周年特別展

PEACH-PIT25周年特別展製作委員会は、人気漫画家ユニットPEACH-PITのデビュー25周年を記念した特別展を開催します。

PEACH-PIT25周年特別展

会期 : 2025年7月18日(金)〜8月14日(木)

開館時間 : 11:00〜21:00

会場 : 東急プラザ原宿「ハラカド」4F特設ギャラリー

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-31-21

チケット情報: 全日入場時間指定(予約制)

チケットは日時指定の電子チケット(先着順)

購入受付開始は6月4日(水)午前0時

料金(税込) : 一般・高校生以上¥2,200/小・中学生¥1,100/小学生未満 無料

2025年7月3日(木)から6日(日)までロサンゼルス・コンベンションセンター(Anime Expo会場内)で、2025年7月18日(金)から8月14日(木)まで東京・原宿の東急プラザ原宿「ハラカド」4F特設ギャラリーで開催されます。

この記念すべき年、PEACH-PITは北米最大の漫画アニメイベントAnime Expoでは2025年のGoH(メインアーティスト)として参加、特別展のプレイベントとして「PEACH-PITギャラリー@AX」を期間中オープンします。

原宿では、PEACH-PIT史上初、出版社や掲載雑誌を横断して全作品を対象とした大規模展示が行われ、貴重な漫画原稿の数々を中心に作品をイメージしたオブジェやフォトスポットまで、クリエーターズスポット原宿開催ならではの創造的で楽しい【展示会を超える展示会】になる予定です。

【PEACH-PITの世界を巡る】

PEACH-PITの代表作から短編までを巡る7つのエリアで構成されています。

最初に広がるのは『しゅごキャラ!』の世界。

海外でも高い人気を集める『しゅごキャラ!』その初期の原画から最新のジュエルジョーカーの原画も展示し、さらに『しゅごキャラ!』のグッズ他アイテムを使って制作したポップなフォトスポットの設置する予定です。

次のオムニバスエリアでは『清少納言と申します』『暁のヴァンピレス』『ワンダリングワンダーワールド』『金魚坂上ル』『二科てすらは推理しない/見つからない』『クギ子ちゃん』など、バラエティ豊かな作品を集め、PEACH-PITの幅広いアイデアや表現に触れることができます。

また、このエリアでは“PEACH-PITの仕事場を初公開!”ネーム作業、下絵、ペン入れ、カラーリングと原画ができるまでの貴重な映像を展示します。

『ゾンビローン』『DearS』のエリアでは迫力のあるアクションシーンや、躍動感あふれるキャラクターたちの原画、貴重な当時の設定資料やラフも展示します。

『ローゼンメイデン』エリアでは、原画はもちろん、ドールたちの立体展示に加え、コミックの表紙を飾る椅子や作中に登場するnのフィールドの鏡を再現したフォトスポットも設置します。

展示の最後には、PEACH-PITの歩みを振り返る年表や記念撮影を楽しめるフォトスポット、そしてグッズ物販コーナーでは25周年展記念描き下ろしイラストを使った様々なオリジナルグッズを楽しめます。

また、クラウドファンディングを通じてファンと共に展覧会を盛り上げるプロジェクトも実施中(5月30日午後11時59分まで)ここでしか手に入らない限定リターン品も用意されています。

しゅごキャラ!

DearS

ZOMBIE-LOAN

ローゼンメイデン

