内山 葉子登壇！セリスタ『腎臓によい食事〜大きく見直される食療法〜』

セリスタ『腎臓によい食事〜大きく見直される食療法〜』

セリスタは、2025年6月29日(日)に、内山 葉子 先生(葉子クリニック / 院長)を講師に迎え、医師・歯科医師などの医療従事者向け無料Zoomオンラインセミナー『腎臓によい食事〜大きく見直される食療法〜』を開催。

◇見どころ/主な学習のポイント◇

■『腎臓によい食事〜大きく見直される食療法〜』

内山 葉子 先生 / Dr. Yoko Uchiyama

葉子クリニック / 院長

1)大きくかわりつつある腎臓病の食事指導

2)たんぱく制限の功罪

3)他臓器連関の重要性

※キーワード: 腎臓病、栄養療法、食事指導、最新傾向

◇講師紹介◇

内山 葉子 先生 / Dr. Yoko Uchiyama

葉子クリニック / 院長

《経歴》

1995年関西医科大学卒業

資格:

日本内科学会総合内科専門医

日本内科学会認定内科医

日本腎臓学会認定専門医

日本透析学会専門医

日本抗加齢医学会専門医

日本心療内科学会登録医

所属学会・研究会:

日本内科学会

日本腎臓学会

日本心療内科学会

日本統合医療学会

日本透析医学会

日本抗加齢医学会

◇無料LiveオンラインZoomセミナー概要◇

■番組名 :『Sunday Wellness Breeze』Season 30 Stage 1

■開催日時 :2025年6月29日(日) 10:00〜12:00

■開催形式 :Zoomオンラインセミナー

■プログラム :10:00 オープニング・主催者挨拶

10:20 『腎臓によい食事〜大きく見直される食療法〜』

内山 葉子 先生 / Dr. Yoko Uchiyama

葉子クリニック / 院長

12:00 エンディング

■参加費 :無料(配布用PDFテキストは1,500円税込)

■対象 :医師・歯科医師・薬剤師・医療従事者限定

※一般の方はご参加できません。

■定員 :1,000人

■企画・主催:セリスタ

