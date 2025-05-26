内山 葉子登壇！セリスタ『腎臓によい食事〜大きく見直される食療法〜』
セリスタは、2025年6月29日(日)に、内山 葉子 先生(葉子クリニック / 院長)を講師に迎え、医師・歯科医師などの医療従事者向け無料Zoomオンラインセミナー『腎臓によい食事〜大きく見直される食療法〜』を開催します。
セリスタ『腎臓によい食事〜大きく見直される食療法〜』
セリスタは、2025年6月29日(日)に、内山 葉子 先生(葉子クリニック / 院長)を講師に迎え、医師・歯科医師などの医療従事者向け無料Zoomオンラインセミナー『腎臓によい食事〜大きく見直される食療法〜』を開催。
◇見どころ/主な学習のポイント◇
■『腎臓によい食事〜大きく見直される食療法〜』
内山 葉子 先生 / Dr. Yoko Uchiyama
葉子クリニック / 院長
1)大きくかわりつつある腎臓病の食事指導
2)たんぱく制限の功罪
3)他臓器連関の重要性
※キーワード： 腎臓病、栄養療法、食事指導、最新傾向
◇講師紹介◇
内山 葉子 先生 / Dr. Yoko Uchiyama
葉子クリニック / 院長
《経歴》
1995年関西医科大学卒業
資格：
日本内科学会総合内科専門医
日本内科学会認定内科医
日本腎臓学会認定専門医
日本透析学会専門医
日本抗加齢医学会専門医
日本心療内科学会登録医
所属学会・研究会：
日本内科学会
日本腎臓学会
日本心療内科学会
日本統合医療学会
日本透析医学会
日本抗加齢医学会
◇無料LiveオンラインZoomセミナー概要◇
■番組名 ：『Sunday Wellness Breeze』Season 30 Stage 1
■開催日時 ：2025年6月29日(日) 10:00〜12:00
■開催形式 ：Zoomオンラインセミナー
■プログラム ：10:00 オープニング・主催者挨拶
10:20 『腎臓によい食事〜大きく見直される食療法〜』
内山 葉子 先生 / Dr. Yoko Uchiyama
葉子クリニック / 院長
12:00 エンディング
■参加費 ：無料(配布用PDFテキストは1,500円税込)
■対象 ：医師・歯科医師・薬剤師・医療従事者限定
※一般の方はご参加できません。
■定員 ：1,000人
■企画・主催：セリスタ
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