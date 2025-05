Screnshot: ギズモード・ジャパン/ Mark Teasdale

誰にも見つからないなんてほぼ無理。

今年リリースが期待されるGoogleの最新スマートフォンPixel 10の広告撮影に偶然出会した人がいます。

散歩中にPixel 10に遭遇

Mark Teasdaleさんは、カナダはバンクーバー在住のフォトグラファー。ある日、散歩にでかけると何かの撮影チームに遭遇。近寄ってみると…、なんとまだ発表前のPixel 10の広告撮影でした!

Teasdaleさんの目をひいた24ミリのマクロプローブレンズ(普通の撮影では困難な狭い場所や、詳細まで再現したい超マクロ撮影が必要なときに使用される)に、20名を超える撮影隊など、撮影はかなり大規模なものでした。

Screnshot: ギズモード・ジャパン/ Mark Teasdale

Teasdaleさんいわく、まわりで見学していると、広告映像の絵コンテまで見ることができたといいます。

キャッチコピーは「Ask more of your phone」

Screnshot: ギズモード・ジャパン/ Mark Teasdale

絵コンテと撮影されていたPixel 10を見ると、噂通りPixel 9から外観デザインは大きく変更なさそう。リアカメラのピル型が、若干縦に伸びた感じはあります。

Pixel 10のキャッチコピーも絵コンテに含まれており、「Ask more of your phone(もっとスマホに頼んでみよう・聞いてみよう)」となっています。

これは、もちろんAI機能の拡大・強化のことですね。つまり、Pixel 10発表のメインは、昨年に引き続きAI関連になるだろうと。Google I/O 2025もAI一色だったので想定通りです。AI機能だけでなく、チップやさらなるメモリ増強もあるかな?

それにしても、今回の撮影隊遭遇は、公式含めた数あるGoogleリークの中でもレアなパターン。新手のリーク手法となりました。

Source: via 9to5Google