『侍戦隊シンケンジャー』DXROBO UNIVERSEより「シンケンオー」登場!
バンダイは、『侍戦隊シンケンジャー』より「DXROBO UNIVERSE シンケンオー」(5,280円)を7月5日に発売する。
7月5日発売「DXROBO UNIVERSE シンケンオー」(5,280円)
「DXROBO UNIVERSE シンケンオー」は、『侍戦隊シンケンジャー』で活躍した「シンケンオー」を、バンダイの新ブランド「DXROBO UNIVERSE」より新たな造形＆リーズナブルな価格帯で発売するアイテム。
パーツを分離・組み替えることで"折神""エンブレムモード"への組み換え遊びが可能。また、DXROBO UNIVERSEシリーズの他の商品とパーツを組み替えてオリジナル合体遊びも楽しめる。
(C)石森プロ・東映 (C)テレビ朝日・東映AG・東映 (C)東映
7月5日発売「DXROBO UNIVERSE シンケンオー」(5,280円)
「DXROBO UNIVERSE シンケンオー」は、『侍戦隊シンケンジャー』で活躍した「シンケンオー」を、バンダイの新ブランド「DXROBO UNIVERSE」より新たな造形＆リーズナブルな価格帯で発売するアイテム。
パーツを分離・組み替えることで"折神""エンブレムモード"への組み換え遊びが可能。また、DXROBO UNIVERSEシリーズの他の商品とパーツを組み替えてオリジナル合体遊びも楽しめる。
(C)石森プロ・東映 (C)テレビ朝日・東映AG・東映 (C)東映