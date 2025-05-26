ドンキ、「祭り」をテーマに訪日観光客を呼び込むインバウンド特化型店舗
ドン・キホーテは、東京都新宿区にインバウンド特化型店舗「ドン・キホーテ新宿東南口別館」をオープンする。オープン日は6月13日。
ドン・キホーテ新宿東南口別館
「ドン・キホーテ新宿東南口別館」は同社初のインバウンド特化型衛星店。現在営業中の「ドン・キホーテ新宿東南口店」から徒歩1分の立地となり、観光客に人気のある新宿エリアにて、増加する訪日観光客のニーズに応える。
新店のコンセプトは「祭り」。日本の伝統的な祭りをモチーフとした活気あふれる装飾と空間演出で、訪れる外国人観光客に日本文化を五感で感じられるショッピング体験を提供するという。取り扱い商品は家電製品、家庭雑貨品のほか、化粧品や医薬品、食品、日用消耗品、玩具など。
名称：ドン・キホーテ新宿東南口別館
営業時間：8：00〜26：00（翌2：00）
所在地：東京都新宿区新宿3丁目35-16
交通：公共交通機関／JR新宿駅東南口出口 徒歩約2分
開店日：2025年6月13日（金）8：00
売場面積：647.6平方メートル
ドン・キホーテ新宿東南口別館
「ドン・キホーテ新宿東南口別館」は同社初のインバウンド特化型衛星店。現在営業中の「ドン・キホーテ新宿東南口店」から徒歩1分の立地となり、観光客に人気のある新宿エリアにて、増加する訪日観光客のニーズに応える。
名称：ドン・キホーテ新宿東南口別館
営業時間：8：00〜26：00（翌2：00）
所在地：東京都新宿区新宿3丁目35-16
交通：公共交通機関／JR新宿駅東南口出口 徒歩約2分
開店日：2025年6月13日（金）8：00
売場面積：647.6平方メートル