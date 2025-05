世界的な大ヒットドラマ「SHOGUN 将軍」(ディズニープラス配信)に出演した女優のアンナ・サワイ(32)がインスタグラムを更新。

サワイは「将軍」にヒロイン・鞠子役で出演。昨年のエミー賞でアジア人女優として初めてとなる主演女優賞を受賞したほか、「世界で最も美しい顔100人」やアメリカの雑誌タイムの「今年の女性」に選出されるなど快挙を続けている。

(アンナ・サワイのインスタグラムannasawaiより)

サワイは英語で投稿。「So deeply moved and inspired by the Women’s Pavilion at Expo 2025 Osaka.(大阪・関西万博のウーマンズ パビリオンに深く感動し、インスパイアされました)」とコメントし、複数枚の写真をアップ。

この投稿に対し、「めちゃ東洋的で綺麗」「女神さま、あまりにも、、、あまりにも、美しすぎます」「世界で最も美しい女性」「とてもクールで美しい」「君は今や大物俳優の1人だ」などのコメントが寄せられている。