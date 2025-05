人気マンガが原作のテレビアニメ『呪術廻戦』の第2期「懐玉・玉折」と「サンリオキャラクターズ」がコラボレーションしたテーマカフェ「呪術廻戦 懐玉・玉折×サンリオキャラクターズ カフェ」が、6月12日(木)から大阪、東京、愛知でオープンする。期間限定。

「呪術廻戦 懐玉・玉折×サンリオキャラクターズ カフェ」東京、愛知、大阪で期間限定オープン!(C)芥見下々/集英社・呪術廻戦製作委員会 (C)2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660907

週刊少年ジャンプ(集英社)で連載された「呪術廻戦」(原作・芥見下々)の「懐玉・玉折」に登場するキャラクター7人とサンリオキャラクターズが、“放課後”をテーマにコラボ。限定フードやドリンクのオリジナルメニューやグッズなどが販売される。

フードメニューは、夏油傑(げとうすぐる)のキャラクターカラーをイメージしたたまごサラダ入りのミートボールチーズバーガーに、トッピングでルロロマニックを表現した「夏油傑 × ルロロマニック ミートボールバーガー」や、家入硝子(いえいりしょうこ)をイメージしたメスの焼き印と、ハンギョドンが好きななるとがトッピングされた「家入硝子 × ハンギョドン エビチリバーガー」がお目見えする。

「灰原雄 × コロコロクリリン のり弁バーガー」は、お米が好きな灰原雄(はいばらゆう)とコロコロクリリンの帽子をごはんで表現。「伏黒甚爾 × バッドばつ丸 肉ライスバーガー」は、伏黒甚爾(ふしぐろとうじ)が好きなお肉とバッドばつ丸が好きなポリパリラーメン風スナックが入っている。

甘党の五条悟(ごじょうさとる)をイメージした「五条悟 × シナモロール ホワイトミルクバーガー」(1390円)や、パン好きな七海建人(ななみけんと)のイメージにポムポムプリンをクレープで表現した「七海建人 × ポムポムプリン カラメルプリンバーガー」(1390円)、天内理子(あまないりこ)のヘアアクセサリーをイメージした「天内理子 × こぎみゅん コットンキャンディ―バーガー」(1390円)もラインアップする。

各キャラクターのストロータグがついた「カラードリンク」も取りそろえられる。



またバーガーとドリンク、サイドメニューを組み合わせて注文できるセットメニューは、キャラクターのオリジナルカードがつく。

コラボカフェのオリジナルグッズは、「アクリルカラビナ」や「アクリルクリップ」、「缶バッジケース」、「巾着」を販売する。

「呪術廻戦 懐玉・玉折×サンリオキャラクターズ カフェ」は、6月12日(木)から3都市の「BOX cafe&space」で開催。大阪のKITTE OSAKA 2号店と東京の表参道店は7月13日(日)まで、愛知のグローバルゲート名古屋2号店は7月6日(日)まで。



カフェ公式サイト内で5月23日(金)から事前予約を受け付けているほか、予約者限定のカフェ利用特典「オリジナルマルチケース」のプレゼントもある。またオリジナルグッズはオンラインショップで6月12日(木)から7月13日(日)まで販売する。



価格は税込み。



(C)芥見下々/集英社・呪術廻戦製作委員会

(C) 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660907