約180店舗を有する、愛知県岡崎市に建設中の「三井アウトレットパーク岡崎」。

三井不動産によりますと、愛知県では初めての大型アウトレットモールで、ことし11月に開業を予定しています。

海外ブランドやセレクトショップなど約160の店舗が集まるアウトレットゾーンに加えて、約20の店舗が並ぶ公園型施設「OKAZAKI(オカザキ)MARKET(マーケット)」の2つのゾーンで構成されるということです。

「OKAZAKI MARKET」では屋外広場を囲むように「えびせんべいの里」や「大あんまきの藤田屋」、「お肉膳スギモト」など地域の名産品や食材などを扱う店舗が連なり、活気ある市場のような空間を楽しめます。

また、屋外広場にはイベントステージのほか、ドッグランや子どもの遊び場なども整備される予定です。

「三井アウトレットパーク岡崎」は、新東名高速道路「岡崎東」ICから3キロ、東名高速道路「音羽蒲郡」ICから5キロ、名鉄本線「本宿駅」から徒歩13分ほどの場所に開業します。

現在発表されている161店舗を一覧で掲載します。

【ファッション】49店舗の一覧

・URBAN RESEARCH ware house

・ADAM ET ROPÉ

・ABAHOUSE

・アルベージュストーリー

・E.S.P.

・INGNI

・WEGO OUTLETS

・EDWIN OUTLET

・EPOCA

・MFC STORE

・L.H.P

・ORIHICA

・OWNDAYS

・Gap Outlet

・clear

・COLONY 2139 OUTLET

・G-Star RAW

・SHEL'TTER MOUSSY

・SHIPS OUTLET

・JOURNAL STANDARD/Spick & Span/EDIFICE et IENA

・Theory

・Zoff

・Ciaopanic/DOUDOU/Cheztoi by PALGROUP OUTLET

・チャンピオン

・TOMMY HILFIGER

・NICE CLAUP/OLIVE DES OLIVE

・NANO universe

・ニコル

・23区 Select

・NEWYORKER OUTLET

・NOLLEY'S OUTLET

・Bazaar GALLARDAGALANTE

・BANANA REPUBLIC FACTORY STORE

・FREAK'S STORE OUTLET

・ブルーレーベル/ブラックレーベル・クレストブリッジ

・ポール・スチュアート

・ポロ ラルフローレン ファクトリーストア

・MERCURYDUO/EMODA/GYDA

・MARK&LONA

・MARcourt marche

・MICHAEL KORS

・マッキントッシュフィロソフィー

・マッキントッシュロンドン

・UNITED ARROWS OUTLET

・LACOSTE OUTLET

・LEVI' S® FACTORY OUTLET

・LEPSIM

・ROPÉ PICNIC VIS- JUN

・WORLD OUTLET

【服飾雑貨】22店舗の一覧

・ASICS WALKING

・あしながおじさん

・アニエスベー

・ACE BAGS&LUGGAGE

・Orobianco

・GaGa MILANO

・gifthat

・クラークス

・crocs

・kate spade new york

・コールハーン

・サムソナイト

・CITIZEN

・セイコー アウトレット

・ZERO HALLIBURTON

・CHARLES & KΕΙΤΗ

・TRIUMPH

・卑弥呼

・FURLA

・VERITE

・madras/LANVIN COLLECTION

・modaclea OUTLET

【生活雑貨】18店舗の一覧

・ウェッジウッド | ロイヤルコペンハーゲン | イッタラ ショップ

・エアウィーヴ

・CORELLE® OUTLET

・サーモス ストア

・SIXPAD STORE OKAZAKI

・じぶんまくら

・Celule

・たち吉

・ZWILLING/STAUB

・T-fal OUTLET STORE

・テンピュール

・PLAZA

・Francfranc BAZAR

・BOTANIST Factory/and Habit

・MEYER

・Yogibo Store

・LIVING HOUSE, Bazar Box

・ReFa

【スポーツアウトドア】17店舗の一覧

・アディダス ファクトリーアウトレット

・UNDER ARMOUR FACTORY HOUSE

・ABC-MART OUTLET/ABC-MART SPORTS OUTLET

・GARMIN

・Callaway

・QUIKSILVER

・Columbia/MOUNTAIN HARDWEAR/SOREL

・THE NORTH FACE

・テーラーメイド

・New Balance Golf

・new balance factory store

・PEARLY GATES

・BILLABONG

・PUMA OUTLET

・Marmot

・MERRELL

・LOUIS CASTEL

【キッズ】【アミューズメント】などの店舗の一覧

・キッズ (2店舗)

・F.O. FACTORY

・メゾピアノ

アミューズメント (1店舗)

・シルバニアファミリー森のお家/ジグソーパズルのお店マスターピース

ペット関連 (1店舗)

・PET PARADISE

サービス (2店舗)

・ファミリーマート

・マジックミシン

【飲食・食物販】【フードコート】14店舗の一覧

飲食・食物販 (14店舗)

・ESPRESSO D WORKS

・果汁工房果琳

・君のハンバーグを食べたい

・KUA' AINA

・久世福商店

・ゴディバ

・ゴンチャ

・SAN

・サンクゼール

・Soup Stock Tokyo

・タリーズコーヒー

・チーズガーデン

・ブルーシール

・リンツ ショコラ ブティック&カフェ

フードコート (12店舗)

・ いしがま工房

・うまげな

・オ肉ヤ

・玉

・築地銀だこ

・鶏三和

・生パスタ専門店SPALA

・北京本店

・VEGEGO オヌレシクタン

・マリオンクレープ

・みそかつ矢場とん

・麺屋 優光

【OKAZAKI MARKET】23店舗の一覧

生活雑貨 (2店舗)

・CRASH GATE

・3COINS+plus

飲食・食物販 (18店舗)

・暴れん坊チキン

・うなぎ割烹 みかわ 三水亭

・えびせんべいの里

・大あんまきの藤田屋

・お肉膳スギモト

・お肉の専門店 石川屋

・西条園 抹茶カフェ

・札幌魚河岸57番 いきいき寿司

・スターバックス

・スペイン窯 パンのトラ

・ダカフェ

・月島もんじゃ おこげ

・(仮称)風土市場 Food marche まめぞう

・北海道うまいもの館

・焼肉 安萬

・ヤマサちくわ

ペット関連 (3店舗)

・P's-first

・PET THREE

・山田農園 FARM&DOGS

三井不動産によりますと、上記の店舗一覧は5月22日時点の情報であり、変更される場合があるということです。