2025年6月1日（日）に、大阪・関西万博会場で日本テレビが大規模ダンスイベントを開催！その模様を、6月13日（金）午後9時から 日本テレビ系 金曜ロードショー「万博会場でタイムスリップ！日本人が1番踊りたい神曲ベスト30 〜時代を作った大ヒットダンス曲〜」として放送する。

すでに田原俊彦、岩田剛典（三代目 J SOUL BROTHERS）がスペシャルMC、東野幸治、後藤輝基、井上芳雄、指原莉乃がMCを務めることを発表。今回新たに、昭和・平成・令和を彩る豪華キャストの出演を発表！

本イベントは、“日本人が今一番好きなダンスを決定！大阪・関西万博会場最大の施設で2000人以上の方々とともに踊りまくる！”という夢のプロジェクト。昭和・平成・令和それぞれの時代で「日本人が一番踊りたい曲」をランキング形式で紹介し、アーティスト本人も続々登場。日本中が一体となって踊る感動の瞬間を創り上げる。

ダンスマスターMCとして世界が注目するダンスパフォーマンスグループ s**t kingzが出演。世界が認めた実力派がダンスイベントを盛り上げる。ピンク・レディーの未唯mie、一世風靡セピアから哀川翔・勝俣州和、荻野目洋子など昭和を彩るスター、平成代表としてDA PUMP、元モーニング娘。の後藤真希・藤本美貴、スペシャルMCを務める岩田が所属する三代目 J SOUL BROTHERSも出演。令和代表としては、「かわいいだけじゃだめですか？」で若者に人気を博すCUTIE STREETが出演。それぞれの時代を彩り、活躍する出演者が一堂に会する。

観覧予約の受付は5月29日（木）午前0時〜開始。

※詳しくは大阪・関西万博のホームページをご覧ください。：https://www.expo2025.or.jp/news/news-20250310-06/

＜番組概要＞

金曜ロードショー

「万博会場でタイムスリップ！日本人が1番踊りたい神曲ベスト30〜時代を作った大ヒットダンス曲〜」

■放送日時

6月13日（金）午後9時

■出演者

スペシャルMC：田原俊彦、岩田剛典（三代目 J SOUL BROTHERS）

MC：東野幸治、後藤輝基、井上芳雄、指原莉乃

ダンスマスターMC：s**t kingz

出演者：未唯mie、哀川翔、勝俣州和、荻野目洋子、DA PUMP、後藤真希、藤本美貴、三代目 J SOUL BROTHERS、CUTIE STREET ほか