

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





43058.57 ボリンジャー:＋3σ(26週)

41292.56 ボリンジャー:＋2σ(26週)

40648.48 ボリンジャー:＋3σ(13週)

40297.16 ボリンジャー:＋3σ(25日)

39526.55 ボリンジャー:＋1σ(26週)

39235.39 ボリンジャー:＋2σ(13週)

39039.06 ボリンジャー:＋2σ(25日)

37888.11 均衡表雲上限(週足)

37822.29 ボリンジャー:＋1σ(13週)

37806.44 200日移動平均線

37780.97 ボリンジャー:＋1σ(25日)

37760.54 26週移動平均線

37590.86 均衡表転換線(日足)



37531.53 ★日経平均株価26日終値



37334.16 6日移動平均線

36928.63 新値三本足陰転値

36835.17 75日移動平均線

36791.45 均衡表雲下限(週足)

36522.87 25日移動平均線

36409.20 13週移動平均線

36076.27 均衡表基準線(日足)

35994.53 ボリンジャー:-1σ(26週)

35595.49 均衡表基準線(週足)

35264.77 ボリンジャー:-1σ(25日)

35237.28 均衡表雲上限(日足)

34996.10 ボリンジャー:-1σ(13週)

34643.40 均衡表転換線(週足)

34228.52 ボリンジャー:-2σ(26週)

34006.68 ボリンジャー:-2σ(25日)

33611.39 均衡表雲下限(日足)

33583.01 ボリンジャー:-2σ(13週)

32748.58 ボリンジャー:-3σ(25日)

32462.51 ボリンジャー:-3σ(26週)

32169.91 ボリンジャー:-3σ(13週)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 23.39(前日11.31)

ST.Slow(9日) 19.43(前日24.14)



ST.Fast(13週) 83.20(前日79.50)

ST.Slow(13週) 79.22(前日73.26)



［2025年5月26日］



株探ニュース

