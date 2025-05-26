【日経平均の値位置を知る！】 上値・下値テクニカル・ポイント(26日現在)
日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。
43058.57 ボリンジャー:＋3σ(26週)
41292.56 ボリンジャー:＋2σ(26週)
40648.48 ボリンジャー:＋3σ(13週)
40297.16 ボリンジャー:＋3σ(25日)
39526.55 ボリンジャー:＋1σ(26週)
39235.39 ボリンジャー:＋2σ(13週)
39039.06 ボリンジャー:＋2σ(25日)
37888.11 均衡表雲上限(週足)
37822.29 ボリンジャー:＋1σ(13週)
37806.44 200日移動平均線
37780.97 ボリンジャー:＋1σ(25日)
37760.54 26週移動平均線
37590.86 均衡表転換線(日足)
37531.53 ★日経平均株価26日終値
37334.16 6日移動平均線
36928.63 新値三本足陰転値
36835.17 75日移動平均線
36791.45 均衡表雲下限(週足)
36522.87 25日移動平均線
36409.20 13週移動平均線
36076.27 均衡表基準線(日足)
35994.53 ボリンジャー:-1σ(26週)
35595.49 均衡表基準線(週足)
35264.77 ボリンジャー:-1σ(25日)
35237.28 均衡表雲上限(日足)
34996.10 ボリンジャー:-1σ(13週)
34643.40 均衡表転換線(週足)
34228.52 ボリンジャー:-2σ(26週)
34006.68 ボリンジャー:-2σ(25日)
33611.39 均衡表雲下限(日足)
33583.01 ボリンジャー:-2σ(13週)
32748.58 ボリンジャー:-3σ(25日)
32462.51 ボリンジャー:-3σ(26週)
32169.91 ボリンジャー:-3σ(13週)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 23.39(前日11.31)
ST.Slow(9日) 19.43(前日24.14)
ST.Fast(13週) 83.20(前日79.50)
ST.Slow(13週) 79.22(前日73.26)
［2025年5月26日］
株探ニュース