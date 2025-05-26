　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


43058.57　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
41292.56　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
40648.48　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
40297.16　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
39526.55　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
39235.39　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
39039.06　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
37888.11　　均衡表雲上限(週足)
37822.29　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
37806.44　　200日移動平均線
37780.97　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
37760.54　　26週移動平均線
37590.86　　均衡表転換線(日足)

37531.53　　★日経平均株価26日終値

37334.16　　6日移動平均線
36928.63 　　新値三本足陰転値
36835.17　　75日移動平均線
36791.45　　均衡表雲下限(週足)
36522.87　　25日移動平均線
36409.20　　13週移動平均線
36076.27　　均衡表基準線(日足)
35994.53　　ボリンジャー:-1σ(26週)
35595.49　　均衡表基準線(週足)
35264.77　　ボリンジャー:-1σ(25日)
35237.28　　均衡表雲上限(日足)
34996.10　　ボリンジャー:-1σ(13週)
34643.40　　均衡表転換線(週足)
34228.52　　ボリンジャー:-2σ(26週)
34006.68　　ボリンジャー:-2σ(25日)
33611.39　　均衡表雲下限(日足)
33583.01　　ボリンジャー:-2σ(13週)
32748.58　　ボリンジャー:-3σ(25日)
32462.51　　ボリンジャー:-3σ(26週)
32169.91　　ボリンジャー:-3σ(13週)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　23.39(前日11.31)
ST.Slow(9日)　　19.43(前日24.14)

ST.Fast(13週)　 83.20(前日79.50)
ST.Slow(13週)　 79.22(前日73.26)

［2025年5月26日］

株探ニュース