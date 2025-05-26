アークシステムワークス、Steamにて「Publisher Sale」6月8日まで開催「GGST」、「UNIB」や「くにおくん」シリーズが対象
【Publisher Sale】 実施期間：6月8日まで
アークシステムワークスは、Steamにて「Publisher Sale」を5月26日から開始した。実施期間は6月8日まで。
今回のセールでは、「GUILTY GEAR -STRIVE- Blazing Edition」が20％引きの7,040円、「Under Night In-Birth II Sys:Celes Deluxe Edition」が40％引きの5,940円、「BLAZBLUE CROSS TAG BATTLE スぺシャルエディション」が80％引きの1,360円となっている。この他「Arcana Heart 3 LOVE MAX!!!!!」、「くにおくんの三国志だよ 全員集合！」などがセール対象となっている。
GUILTY GEAR -STRIVE- Blazing Edition
Under Night In-Birth II Sys:Celes Deluxe Edition
BLAZBLUE CROSS TAG BATTLE スぺシャルエディション
(C) ARC SYSTEM WORKS