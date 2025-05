ヒール履いたままスタッフと反復横跳び

歌手の西野カナ(36)がインスタグラムを更新し、コンサートでのユーモラスなオフショットを公開しファンの注目を集めている。

「Fall In Love With You Again Tour 2025 愛知に来てくれたみんなありがとう!!めっちゃアツかったー 私にとっての第二の故郷で、すごく愛知らしい二日間やった エモ楽しかったです また帰ってくるね」と感激をつづり、最後に「反復横跳び」で締めくくっている。

その言葉通り、コンサートでのオフショットや自撮りなどの写真とともに、ツアースタッフたちと元気いっぱいな「反復横跳び」の様子をアップしている。

全力猗辛横跳び瓩鯣簣した西野カナ(手前)とツアースタッフ(インスタグラム@kananishino_officialより)

西野カナの自撮りショット(インスタグラム@kananishino_officialより)

この投稿にフォロワーからは「まってすっごい写真で声出して笑った」「反復横跳びかわいすぎるー!!!愛知も楽しかったよ」「おもろすぎる楽しそうすぎ」「反復横跳びダンサーよりも跳んでるの笑う」「最高に面白いカナちゃんだいすき。いつもパワーをありがと」「歌も人柄もこういうとこほんまに大好き」などの声が相次いだ。