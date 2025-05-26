ËüÇî¤Ç¼¡À¤ÂåÄÌ¿®¤òµ¿»÷ÂÎ¸³¡¡ÈïºÒÃÏ¤Ø¡Ö¶õÈô¤Ö´ðÃÏ¶É¡×¤â
¡¡¼¡À¤Âå¤Î¾ðÊóÄÌ¿®´ðÈ×¡Ö¥Ó¥è¥ó¥É5G¡×¤¬¼Â¸½¤·¤¿¼Ò²ñ¤òµ¿»÷ÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬26Æü¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ÎEXPO¥á¥Ã¥»¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£ÁíÌ³¾Ê¤¬³«ºÅ¤·¡¢Âçµ¬ÌÏºÒ³²¤¬µ¯¤¤Æ¤âÄÌ¿®¤òÉü³è¤µ¤»¤ë¡Ö¶õÈô¤Ö´ðÃÏ¶É¡×¤Ê¤É¸Þ¤Ä¤Îµ»½Ñ¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£6·î3Æü¤Þ¤Ç¡£
¡¡¶õÈô¤Ö´ðÃÏ¶É¤Ï¹âÅÙ20¥¥íÉÕ¶á¤òÌµ¿Í¤ÇÈô¤Ó¡¢¾å¶õ¤«¤é¹ÈÏ°Ï¤ËÄÌ¿®¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£ËüÇî¤Î¥Ö¡¼¥¹¤Ç¤Ï¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥ÈÃ¼Ëö¤ò»È¤Ã¤Æ²èÌÌ¾å¤Î´ðÃÏ¶É¤òÁàºî¤·¡¢ÄÌ¿®¤ÎÅÓÀä¤¨¤¿ÃÏ°è¤òÉüµì¤µ¤»¤ëÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ë¡£¿åÃæ¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ç³¤¤Î¤´¤ß²ó¼ý¤ä¡¢¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë¤Î¥¢¥Ð¥¿¡¼¡ÊÊ¬¿È¡Ë¤È¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤â¤¢¤ë¡£