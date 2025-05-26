○経済統計・イベントなど

０８：５０　日・企業向けサービス価格指数
１０：３０　中・工業企業利益
１５：００　独・ＧＦＫ消費者信頼感調査
１５：４５　仏・消費者物価指数（速報値）
１８：００　ユーロ・消費者信頼感（確定値）
１８：００　ユーロ・経済信頼感
２１：３０　米・耐久財受注
２２：００　米・住宅価格指数
２２：００　米・Ｓ＆Ｐケースシラー住宅価格指数
２３：００　米・消費者信頼感指数（コンファレンスボード）
※日・閣議

○決算発表・新規上場など

決算発表：ＤｙＤｏ<2590>

出所：MINKABU PRESS