志田未来 主演 木ドラ24 「下山メシ 高崎篇」、「山」×「飯」のグルメドラマ、一夜限りの特別回が放送決定！

テレ東では、6月26日(木)深夜24時30分から、木ドラ24「下山メシ 高崎篇」を放送することが決定しました。

本作は、2024年11~12月に放送された志田未来主演による「山」×「飯」のグルメドラマ「下山メシ」の好評を受け、群馬県高崎市とテレ東がコラボで制作する"一夜限り"の特別回です。原案は、登山後に「歩かず=登山口や駅、バス停から近い」・「待たず=すぐに入れる」山麓の美味しいグルメを紹介する、西野淑子氏のエッセイ『関東周辺 美味し愛しの下山メシ』(山と溪谷社)。前作に引き続き、志田演じる内気なイラストレーターの主人公・いただきみねこが、近年人気が高まる「低山登山」で自然に触れて疲れを癒やしつつ、登山後の体に染み渡る「下山メシ」を気持ちよ~く食します。

「下山メシ 高崎篇」では、群馬県高崎市の中心に位置する「榛名山(はるなさん)」を訪ね、富士山のように均整のとれた形が印象的な「榛名富士」を登ったあと、榛名湖畔の食事処・大蔵坊(だいぞうぼう)こばやしを訪れます。「わかさぎフリッター」「メンチカツコロッケ(メンコロ)」といったサクサク音が食欲を掻き立てる揚げ物料理をビールのおつまみに、高崎市の名産である小麦粉を使用した「うどん」をお腹いっぱい堪能します。また最後には"番組初のデザート"として、高崎産のフルーツをたっぷり使用した「パフェ」と「パンケーキ」を平らげ、視聴者の"視覚"と"聴覚"を余すことなく刺激して、心と体を満たします。

昨年好評を博した「山」×「飯」のグルメドラマ「下山メシ」、その一夜限りの特別回にぜひご期待ください!

Ⓒ「下山メシ」製作委員会

≪出演者コメント≫

■志田未来 / いただきみねこ役

また、「いただきみねこ」として下山メシに帰ってくることができました!とっっっても嬉しいです!今回の高崎篇は、個性豊かなゲストの皆様との掛け合いも多く、賑やかに和気あいあいと楽しく撮影することができました。連ドラのときにはあまり出てこなかった、デザート系もがっつり登場します!今回も美味しい下山メシたくさん食べました。最高でした。ぜひ放送を楽しみにしていてください!

≪スタッフコメント≫

■中村晋野(テレビ東京) / プロデューサー

塵も積もれば山となる。この「下山メシ」という作品を企画した時から、密かに心掛けている言葉です。視聴者さまからの応援が原動力となり、スタッフ一同、続編制作という山を必死に登ってきました。今こうして、志田さん演じる"いただきみねこ"と再会できたこと、とっても嬉しく思います。そして、みねこの旅はまだ始まったばかり。『下山メシ 高崎篇』はその第一歩であり、高崎市の皆さまの温かい空気に包まれた作品です。みねこがこれからもたくさんの山を登り、色んな人と出会い、お腹いっぱいご飯を食べられますように。よし、下山しよう。

≪イントロダクション≫

内気なイラストレーターのいただきみねこ(志田未来)は、山岳雑誌の連載を抱えながら、休日はもっぱら趣味の「低山登山」を楽しんでいる。そんなみねこにとっての一番の楽しみは、山を下りた後に食べるご飯、通称「下山メシ」。登山後の体に染み渡る居心地の良いお店とご飯は、普段は躊躇してしまうハイカロリーな食事さえ罪悪感なく頼めるから不思議だ。みねこが今日登るのは、群馬県高崎市の中心にそびえ立つ「榛名山」。榛名湖が一望できる食事処・大蔵坊こばやしにて、高崎市の名産である小麦粉を使用した「うどん」をお腹いっぱい堪能する。

―― よし、下山しよう。 ――

≪番組概要≫

【タイトル】 木ドラ24「下山メシ 高崎篇」 【放送局/放送日時】 テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ 九州放送… 6月26日(木) 深夜24時30分 放送BSテレ東… 6月29日(日) 深夜24時00分 放送 【配信】 広告付き無料配信サービス「ネットもテレ東」(テレ東HP、TVer、Lemino)にて見逃し配信▶ テレ東HP: https://www.tv-tokyo.co.jp/gezanmeshi_takasaki ▶ TVer:https://tver.jp/series/srwqr08jrt▶ Lemino:https://lemino.docomo.ne.jp/ 【原案】 西野淑子『関東周辺 美味し愛しの下山メシ』(山と溪谷社) 【主演】 志田未来 【脚本】 今西祐子 【監督】 ふくだももこ 【プロデューサー】 中村晋野(テレビ東京) 菊地聖(THE ONE.) 【特別協力】 群馬県高崎市 【制作】 テレビ東京 / THE ONE. 【製作著作】 「下山メシ」製作委員会 【公式HP】 https://www.tv-tokyo.co.jp/gezanmeshi_takasaki 【公式X】 @tx_gezanmeshi https://x.com/tx_gezanmeshi 【公式Instagram】 @tx_gezanmeshi https://www.instagram.com/tx_gezanmeshi