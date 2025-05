2025年6月21日にグランドオープンを迎えるハウステンボスの新エリア「ミッフィー・ワンダースクエア」

ピクニック気分が味わえるテイクアウト専門カフェ「ホリデー・ピクニックカフェ」がオープンします。

かわいさ満点のドリンク&スイーツと一緒に、ヨーロッパの街並みを散策しながら、心温まる休日を満喫できます☆

ハウステンボス/ミッフィー・ワンダースクエア「ホリデー・ピクニックカフェ」メニュー

画像提供:ハウステンボス

オープン日:2025年6月21日〜

場所:ハウステンボス/ミッフィー・ワンダースクエア「ホリデー・ピクニックカフェ」

販売形態:テイクアウト専門カフェ

カラフルなドリンクやスイーツを片手に、ヨーロッパの街角をのんびり歩く――そんな休日のワンシーンを演出するのが「ホリデー・ピクニックカフェ」

店名の通り、休日にピクニックを楽しむミッフィーをイメージし、エリアの街並みにぴったりな映えるメニューが豊富です☆

家族や友人と一緒に、心地よい風に吹かれながら笑顔あふれるひとときを堪能できます。

ミッフィーのマンゴークレープ/ミッフィーのチョコバナナクレープ

フレッシュなマンゴーやバナナ、ブラウニー、ストロープワッフルがたっぷりとトッピングされたクレープ。

中央にはミッフィーのクッキーがちょこんと乗っています。

生クリームやチョコソースが彩りを添え、見て楽しい、食べて嬉しいご褒美クレープです。

手に持つだけで写真映えする、ハウステンボスならではの特別な一品。

ミッフィーのわくわくピクニックBOX

カラフルなボックスに心ときめく「ミッフィーのわくわくピクニックBOX」

ミッフィーと一緒にピクニック気分が楽しめるスペシャルなランチセットです。

かわいいミッフィーのイラストが描かれたオリジナルボックスの中には、長崎・佐世保名物のレモンステーキ風とたまごの2種類のサンドイッチや、彩り豊かなサラダがいっぱい!

ニンジンのラぺやお花のかたちの野菜、ミッフィー型のチーズなど、細部まで遊び心がいっぱいです。

ボックスを開ける瞬間からワクワクが広がる、見た目にも楽しい一品です。

ミッフィーのきらきら青空ソーダ

青く澄んだ空をイメージしたゼリーと、きらきらのトッピングが映えるパイナップル風味の爽やかソーダ。

飲むたびにピクニック気分が広がります☆

ミッフィーのふわふわそのぎ抹茶ラテ

長崎特産「そのぎ抹茶」を贅沢に使用したご当地抹茶ラテ。

ふわふわのフォームと深い抹茶の風味が絶妙にマッチし、心が落ち着くひとときを演出します。

「ホリデー・ピクニックカフェ」には、ミッフィーらしい優しさと遊び心を感じられるフードとドリンクがいっぱい。

テイクアウトして街並みを背景に写真を撮ったり、アトラクションの合間にひと息ついたりと、エリア内での過ごし方がさらに楽しくなるスポットです☆

「ホリデー・ピクニックカフェ」は、2025年6月21日よりハウステンボス「ミッフィー・ワンダースクエア」内にオープンです。

© Mercis bv,1953-2025 www.miffy.com

