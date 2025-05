児玉桃が審査委員長に！第13回浜松国際ピアノコンクール

2025年5月26日に開催された浜松国際ピアノコンクール実行委員会において、第13回浜松国際ピアノコンクール(2027年秋開催予定)の審査委員長に児玉桃氏が選任されました。

第13回浜松国際ピアノコンクール

開催期日 : 2027年11月

会場 : アクトシティ浜松(静岡県浜松市中央区板屋町111番地の1)

主催 : 浜松市、公益財団法人浜松市文化振興財団

プロフィール詳細は添付PDFを確認してください。

<児玉桃氏からのコメント>

第13回浜松国際ピアノコンクールの審査委員長に選任されたことは、とても光栄であるとともに感慨深く思っています。

1991年の創設以来、世界で最も権威のあるコンクールの一つになっていますし、2024年に審査員を務めた際の、日本の伝統といえるおもてなしの心、恵まれた出会い、厳格な運営と、コンテスタントと審査員のために準備された並外れた歓迎を懐かしく思い出すからです。

このコンクールは、世界中の若い才能が最高のレベルで選ばれるための、真の跳躍台です。

コンクールが開催される特別な期間に、日本国内および海外からの聴衆の方々がますます増えているのは最高の成果で、浜松市は一年を通じて音楽が盛んで活気にあふれていることを考えると、このようなイベントが開催されることも不思議ではありません。

またこれらはすべて、主催者とボランティアの献身と情熱なしには実現できなかったでしょう。

私は彼らのさらなる成功を心から祈っていますし、2027年のコンクールで彼らとともに重責を果たすことを喜び、誇りに思っています。

音楽の偉大な歴史の中で、素晴らしい才能の発見に貢献できることを願いつつ。

児玉 桃

