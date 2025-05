ロエベのパズルバッグが10周年、19点の復刻モデルと新デザイン1点を発売

ロエベ(LOEWE)は、ロエベの最も象徴的なクリエイション、パズルバッグの10周年を記念して、過去10年のデザインから厳選された19点を復刻したリエディションと、10周年記念の新デザイン1点を、「ロエベ パズル10 コレクション」として発売します。Courtesy of LOEWEこの限定コレクションは、スペインにあるロエベのアトリエの職人技と、ロエベならではの遊び心を体現したものとなっています。各バッグはアップリケ、刺繍、クロスステッチ、そしてロエベを象徴するレザーマルケトリーなどさまざまな技術を用いています。あるものは絵画的なモチーフで装飾され、またあるものは詩の言葉を着想源としており、周年を記念したメタルプレートと2つのバルーンチャームがあしらわれています。

Courtesy of LOEWEそして19点のリエディションに加え、アートとカルチャーのアイコンであり続けたこのバッグの10年を祝う新デザイン「コンフェッティ バッグ」が登場。数千ものレザーの小片とメタルのスパンコールで飾られたこのバッグもまた、他のパズルと同様に、独特のキューブ状の構造をそなえています。Courtesy of LOEWE手仕事で作られるパズルバッグは、折り紙を着想源としており、巧みなクラフトによって生まれる一見折りたたむことができそうなその構造から、ロエベにおける無二のクリエイションとなっています。先行するメンズコレクションでその原型を発表し、2015春夏ウィメンズランウェイでデビューを飾ったパズルバッグは、無数の素材やデザインで再創造され、パズルバッグ シリーズやアクセサリーへと展開を拡げました。Courtesy of LOEWEさらに、本コレクションには各パズルバッグから生まれた全20種のやんちゃなキャラクター「パズ」のチャームもそろいます。パズル10のリエディションバッグは、アナグラムをゴールドで箔押しした特別仕様のボックスに収められ、各バッグにインスピレーションを得た限定のジグソーパズルが付属します。また、特別版のロエベ マガジンが発行され、パズルバッグの進化と各リエディションのストーリーをたどります。あわせて公開される、遊び心あふれるデジタルコンテンツでは、スマートフォンを通じてパズルの歴史を知ったり、コレクションの詳細をインタラクティブにご覧いただけます。Courtesy of LOEWEロエベ パズル10 コレクションは2025年5月29日に一部店舗で発売。日本では、松坂屋名古屋店でポップアップを開催し、カサロエベ表参道では本コレクションのローンチを期間限定で行います。120平方メートルを占める松坂屋名古屋店のポップアップは、カサロエベからインスピレーションを得たデザインとなっており、カーペットの敷かれた空間には、ベルベットの壁面にニッチが設けられ、静謐な宝石箱のようにロエベ パズル10 コレクションが展示されます。Courtesy of LOEWECourtesy of LOEWE#LOEWE#Puzzle10お問い合わせ:ロエベ ジャパン クライアントサービス03-6215-6116www.loewe.com