¥³¥ó¥Ð¡¼¥¹¤Î·ÚÎÌ¡Ö¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¡×¡ÈÀ±·¿¥¹¥¿¥Ã¥º¡Éßê¤á¤¯¸üÄì¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¡¢¥°¥ì¡¼¥¸¥å¤ä¥Û¥ï¥¤¥È¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤Ç
¥³¥ó¥Ð¡¼¥¹(CONVERSE)¤«¤é¡¢¥¦¥£¥á¥ó¥º¤Î¸üÄì¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¡Ö¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼ ¥é¥¤¥È(ALL STAR LIGHT) PLTS ¶ PG OX¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£2025Ç¯5·î23Æü(¶â)¤è¤ê¡¢¥³¥ó¥Ð¡¼¥¹¼è¤ê°·¤¤Å¹ÊÞ¤Ë¤ÆÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÈÀ±·¿¥¹¥¿¥Ã¥ºÉÕ¤¡É·ÚÎÌ¡Ö¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¡×¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼
¡Ö¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼ ¥é¥¤¥È¡×¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ð¡¼¥¹¤ÎÄêÈÖ¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¡Ö¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¡×¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¤½¤Î·Ú¤µ¤òÌóÈ¾Ê¬¤Þ¤Ç·ÚÎÌ²½¤·¤¿¥·¥ê¡¼¥º¡£¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÀ¤ËÍ¥¤ì¤¿¥½¡¼¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ò¹ç¤ï¤»¡¢²÷Å¬¤ÊÍú¤¿´ÃÏ¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¸üÄì¥½¡¼¥ë¡ß¾åÉÊ¥Ô¥ó¥¯¥´¡¼¥ë¥É¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È
¿·ºî¡Ö¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼ ¥é¥¤¥È¡×¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤Ï¡¢¥¦¥§¡¼¥Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿Ìó4cm¤Î¸üÄì¥½¡¼¥ë¤Ç¥¢¥ì¥ó¥¸¡£Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¿§Ì£¤Î¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤Ë¡¢¥Ô¥ó¥¯¥´¡¼¥ë¥É¥«¥é¡¼¤ÎÀ±·¿¥¹¥¿¥Ã¥º¤ä¥Ï¥È¥á¤ò¤¢¤ï¤»¡¢¾åÉÊ¤Ê¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤ò¥×¥é¥¹¤·¤¿¡£
¥«¥é¡¼¤Ï¡¢¥°¥ì¡¼¥¸¥å¡¢¥ª¥Õ¥Û¥ï¥¤¥È¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î3¿§¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤ë¡£
¾ÜºÙ
¥³¥ó¥Ð¡¼¥¹¡Ö¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼ ¥é¥¤¥È PLTS ¶ PG OX¡×³Æ11,550±ß
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯5·î23Æü(¶â)
Å¸³«Å¹ÊÞ¡§¥³¥ó¥Ð¡¼¥¹ ¥¹¥È¥¢ ¸¶½É¡¦²£ÉÍ¡¦ÀçÂæ¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥¢¥È¥ê¥¨ ¥Ð¥¤ ¥³¥ó¥Ð¡¼¥¹Ê¡²¬Å¹¤Û¤«¥³¥ó¥Ð¡¼¥¹¼è¤ê°·¤¤Å¹¡¿¥³¥ó¥Ð¡¼¥¹¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢
¥µ¥¤¥º¡§22.5¡Á26.0cm(0.5cm¹ï¤ß)
¥«¥é¡¼¡§¥°¥ì¡¼¥¸¥å¡¢¥ª¥Õ¥Û¥ï¥¤¥È¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯
¡ÚÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
¥³¥ó¥Ð¡¼¥¹¥¤¥ó¥Õ¥©¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿¡¼
TEL¡§0120-819-217
¢¨·î¡ÁÅÚ(Æü¡¦½ËÆü½ü¤¯) 9:00¡Á18:00
¡Ú¼Ì¿¿ÉÕ¤¤ÇÆÉ¤à¡Û¥³¥ó¥Ð¡¼¥¹¤Î·ÚÎÌ¡Ö¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¡×¡ÈÀ±·¿¥¹¥¿¥Ã¥º¡Éßê¤á¤¯¸üÄì¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¡¢¥°¥ì¡¼¥¸¥å¤ä¥Û¥ï¥¤¥È¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤Ç