CLOSE YOUR EYES、初の日本単独イベント「ABEMA」で生中継 『PROJECT 7』から誕生の7人組
オーディション番組『PROJECT 7』から誕生した7人組ボーイズグループ・CLOSE YOUR EYES（クローズ ユア アイズ）が、初となる単独来日イベント『CLOSE YOUR EYES 2025 1ST FANMEETING［CLOSER MOMENTS］in JAPAN』を6月1日、開催する。その模様がABEMAで生中継されることが決定した。
【写真】『CLOSE YOUR EYES〜初来日 密着ドキュメント〜』も配信中
CLOSE YOUR EYESは、オーディション番組『PROJECT 7』（通称：プジェ）より誕生した、中国出身のマージンシャン、日本出身のサクラダ ケンシン、韓国出身のチョン・ミヌク、ソ・キョンベ、ソン・スンホ、チャン・ヨジュン、キム・ソンミンの7人によるK-POPボーイズグループ。
『PROJECT 7』は、総勢200人の参加者が挑む過去最大規模のボーイズグループ誕生オーディション番組として話題を呼び、2024年12月27日に生放送されたファイナルの会場には、練習生たちを応援しようと5000人超えのファンが集まり、さらにグループ名が“CLOSE YOUR EYES”と発表された際には、Xの日本トレンドにグループ名がランクインするなど、大きな注目を集めた。
そして今年4月に、1stミニアルバム『ETERNALT』でデビュー。タイトル曲「All My Poetry」のミュージックビデオ再生回数は2400万回を突破、デビューからわずか6日で音楽番組『THE SHOW』(SBS M）で初1位を獲得、さらに音楽番組『ミュージックバンク』（KBS 2TV）でも1位を獲得した。
パシフィコ横浜で開催される同イベントは、午後2時開演の東京公演・1部の模様をABEMAで生中継、また生中継直後から無料見逃し配信も行われる。
ABEMAではオーディション番組『PROJECT 7』、『CLOSE YOUR EYES〜初来日 密着ドキュメント〜』も配信中。
▼CLOSE YOUR EYES メンバー
マージンシャン／MAJINGXIANG（中国）
サクラダ ケンシン／SAKURADA KENSHIN（日本）
チョン・ミヌク／JEON MINWOOK（韓国）
ソ・キョンベ／SEO KYOUNGBAE（韓国）
ソン・スンホ／SONG SEUNGHO（韓国）
チャン・ヨジュン／JANG YEOJUN（韓国）
キム・ソンミン／KIM SUNGMIN（韓国）
【写真】『CLOSE YOUR EYES〜初来日 密着ドキュメント〜』も配信中
CLOSE YOUR EYESは、オーディション番組『PROJECT 7』（通称：プジェ）より誕生した、中国出身のマージンシャン、日本出身のサクラダ ケンシン、韓国出身のチョン・ミヌク、ソ・キョンベ、ソン・スンホ、チャン・ヨジュン、キム・ソンミンの7人によるK-POPボーイズグループ。
そして今年4月に、1stミニアルバム『ETERNALT』でデビュー。タイトル曲「All My Poetry」のミュージックビデオ再生回数は2400万回を突破、デビューからわずか6日で音楽番組『THE SHOW』(SBS M）で初1位を獲得、さらに音楽番組『ミュージックバンク』（KBS 2TV）でも1位を獲得した。
パシフィコ横浜で開催される同イベントは、午後2時開演の東京公演・1部の模様をABEMAで生中継、また生中継直後から無料見逃し配信も行われる。
ABEMAではオーディション番組『PROJECT 7』、『CLOSE YOUR EYES〜初来日 密着ドキュメント〜』も配信中。
▼CLOSE YOUR EYES メンバー
マージンシャン／MAJINGXIANG（中国）
サクラダ ケンシン／SAKURADA KENSHIN（日本）
チョン・ミヌク／JEON MINWOOK（韓国）
ソ・キョンベ／SEO KYOUNGBAE（韓国）
ソン・スンホ／SONG SEUNGHO（韓国）
チャン・ヨジュン／JANG YEOJUN（韓国）
キム・ソンミン／KIM SUNGMIN（韓国）