オーディション番組『PROJECT 7』から誕生した7人組ボーイズグループ・CLOSE YOUR EYES(クローズ ユア アイズ)が、初となる単独来日イベント『CLOSE YOUR EYES 2025 1ST FANMEETING[CLOSER MOMENTS]in JAPAN』を6月1日、開催する。その模様がABEMAで生中継されることが決定した。CLOSE YOUR EYESは、オーディション番組『PROJECT 7』(通称:プジェ)より誕生した、中国出身のマージンシャン、日本出身のサクラダ ケンシン、韓国出身のチョン・ミヌク、ソ・キョンベ、ソン・スンホ、チャン・ヨジュン、キム・ソンミンの7人によるK-POPボーイズグループ。

『PROJECT 7』は、総勢200人の参加者が挑む過去最大規模のボーイズグループ誕生オーディション番組として話題を呼び、2024年12月27日に生放送されたファイナルの会場には、練習生たちを応援しようと5000人超えのファンが集まり、さらにグループ名が“CLOSE YOUR EYES”と発表された際には、Xの日本トレンドにグループ名がランクインするなど、大きな注目を集めた。そして今年4月に、1stミニアルバム『ETERNALT』でデビュー。タイトル曲「All My Poetry」のミュージックビデオ再生回数は2400万回を突破、デビューからわずか6日で音楽番組『THE SHOW』(SBS M)で初1位を獲得、さらに音楽番組『ミュージックバンク』(KBS 2TV)でも1位を獲得した。パシフィコ横浜で開催される同イベントは、午後2時開演の東京公演・1部の模様をABEMAで生中継、また生中継直後から無料見逃し配信も行われる。ABEMAではオーディション番組『PROJECT 7』、『CLOSE YOUR EYES〜初来日 密着ドキュメント〜』も配信中。▼CLOSE YOUR EYES メンバーマージンシャン/MAJINGXIANG(中国)サクラダ ケンシン/SAKURADA KENSHIN(日本)チョン・ミヌク/JEON MINWOOK(韓国)ソ・キョンベ/SEO KYOUNGBAE(韓国)ソン・スンホ/SONG SEUNGHO(韓国)チャン・ヨジュン/JANG YEOJUN(韓国)キム・ソンミン/KIM SUNGMIN(韓国)