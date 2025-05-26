¸½ÌòJÁª¼ê¤¬¾ã³²»ù»ÜÀß¤ò±¿±Ä¡¡¥¸¥§¥ÕÀéÍÕ¤Î¼ç¾¡¢ÎëÌÚÂçÊåÁª¼ê
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼J2¤Î¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É»Ô¸¶¡¦ÀéÍÕ¤Ç¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¤ëÎëÌÚÂçÊåÁª¼ê¡Ê35¡Ë¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤¬ËÜµòÃÏ¤òÃÖ¤¯ÀéÍÕ»Ô¤Ç¡¢½¢³Ø¤·¤Æ¤¤¤ë6ºÐ¤«¤é18ºÐ¤Î¾ã³²¤¬¤¢¤ë»Ò¤É¤â¤òÊü²Ý¸å¤äÄ¹´üµÙ²ËÃæ¤Ë»Ù±ç¤¹¤ë¡¢Êü²Ý¸åÅù¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö±ï¤¬¤ï¡×¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÌÀÆü¤â¤Þ¤¿Íè¤¿¤¤¡×¤È»×¤¨¤ë»ÜÀß¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡4·îÃæ½Ü¡¢»ÜÀß¤Ç¤ÏÌó10¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬³¨¤òÉÁ¤¤¤¿¤ê¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤·¤¿¤ê¡¢»×¤¤»×¤¤¤Ë¼«Í³»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¼«Ëý¤²¤Ë¤ª¤â¤Á¤ã¤ò¸«¤»¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë»Ò¤â¤¤¤Æ¡¢¶õ´Ö¤Ë¤Ï¸µµ¤¤¬¤¢¤Õ¤ì¤ë¡£¹â¤¤½ê¤Ë¤¢¤ë¥Ü¡¼¥ë¤òÇ¯¾å¤Î»Ò¤¬¼è¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ë¤Ê¤É¤Î¿Í´Ö´Ø·¸¤â³À´Ö¸«¤¨¤¿¡£
¡¡¤¤Ã¤«¤±¤Ï²áµî¤ËÌó2Ç¯È¾ºßÀÒ¤·¤¿¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î¥¯¥é¥Ö¥Á¡¼¥à¡¢¥¿¥é¥´¥Ê¤Ç¤Î·Ð¸³¤À¡£ÃÎÅªÈ¯Ã£¾ã³²¥Á¡¼¥à¤â»ý¤Á¡¢¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤ÇËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë¾ã³²¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¤È´é¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡£¾ã³²¤ÎÍÌµ¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯Æ±¤¸Î©¾ì¤ÇÀÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¿Íµ¤¤Î¹â¤¤¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ç¤Ï³¹¤Ç¤â¿Íµ¤¼Ô¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÄÌ¤¸¤ÆÂ¿ÍÍÀ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ëÀ¤³¦¤òÆüËÜ¤Ç¤âÉ½¸½¤·¤è¤¦¤ÈºòÇ¯8·î¤ËÎ©¤Á¾å¤²¤¿¡£