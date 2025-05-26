¤³¤ì¤Ï¸¸³Ð¡© ¿À¼Ò¤Î·ê¤«¤é½Ð¤ÆÍè¤¿ÉÔ»×µÄ¤Ê¹õ¸Ñ¡£¤Ê¤¼¤«Æ¨¤²¤Æ¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¡¿µþÅÔÉú¸«¤Î¤¢¤ä¤«¤·´ÅÌ£Ä¡ª
¡ØµþÅÔÉú¸«¤Î¤¢¤ä¤«¤·´ÅÌ£Ä¡¡Ù¡Ê¤¨¤ó¤«¡§ºî²è¡¢Çð¤Æ¤ó¡§¸¶ºî/KADOKAWA¡ËÂè10²ó¡ÚÁ´12²ó¡Û
¡ØµþÅÔÉú¸«¤Î¤¢¤ä¤«¤·´ÅÌ£Ä¡¡Ù¤òÌµÎÁ¤ÇÆÉ¤à
¥ï¡¼¥«¥Û¥ê¥Ã¥¯¤Ê29ºÐ¡¢¾®Çö¤ì¤ó¤²¡£¤¢¤ëÆü²ñ¼Ò¤«¤éÅâÆÍ¤ÊÂà¿¦´«¹ð¤ò¼õ¤±µ¢Âð¤¹¤ë¤È¡¢·ëº§Í½Äê¤ÎÈà»á¤¬¸«ÃÎ¤é¤Ì½÷¤ÈÉâµ¤Ãæ!? Ê°ÅÜ¤ÎÎÞ¤ò´®¤¨¡¢¤ì¤ó¤²¤ÏÎ¹Î©¤Ä¡£°ìÅÙ¤Ï¹Ô¤¤¿¤«¤Ã¤¿µþÅÔ¤Ø¤È¡½¡½¡£Ì±Çñ¤Î¸ÅÄ®²°¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Âç²È¤Ç¤ª¤Ã¤È¤ê·Ï´ÅÌ£¥ª¥¿¥¯¤ÊÂç³ØÀ¸ÃË»Ò¡¦ÊæÀÑ¸×ÂÀÏº¡£¤½¤·¤Æ¤·¤ã¤Ù¤ì¤ë¹õ¸Ñ¡© ¤È½Ð²ñ¤¤¡Ä¡£Ìþ¤·¤òµá¤á¤ÆµþÅÔ¤ËÍè¤¿¤Ï¤º¤Î¤ì¤ó¤²¤Ï¡¢¼¡¤«¤é¼¡¤Ø¤È²ø°Û¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡ª¡ØµþÅÔÉú¸«¤Î¤¢¤ä¤«¤·´ÅÌ£Ä¡¡Ù¤Ç¡¢¸ÅÅÔ¤òÉñÂæ¤Ë´¬¤µ¯¤³¤ë¡¢¤¢¤«¤ä¤·¡ß´ÅÌ£¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ØµþÅÔÉú¸«¤Î¤¢¤ä¤«¤·´ÅÌ£Ä¡¡Ù¤òÌµÎÁ¤ÇÆÉ¤à
¥ï¡¼¥«¥Û¥ê¥Ã¥¯¤Ê29ºÐ¡¢¾®Çö¤ì¤ó¤²¡£¤¢¤ëÆü²ñ¼Ò¤«¤éÅâÆÍ¤ÊÂà¿¦´«¹ð¤ò¼õ¤±µ¢Âð¤¹¤ë¤È¡¢·ëº§Í½Äê¤ÎÈà»á¤¬¸«ÃÎ¤é¤Ì½÷¤ÈÉâµ¤Ãæ!? Ê°ÅÜ¤ÎÎÞ¤ò´®¤¨¡¢¤ì¤ó¤²¤ÏÎ¹Î©¤Ä¡£°ìÅÙ¤Ï¹Ô¤¤¿¤«¤Ã¤¿µþÅÔ¤Ø¤È¡½¡½¡£Ì±Çñ¤Î¸ÅÄ®²°¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Âç²È¤Ç¤ª¤Ã¤È¤ê·Ï´ÅÌ£¥ª¥¿¥¯¤ÊÂç³ØÀ¸ÃË»Ò¡¦ÊæÀÑ¸×ÂÀÏº¡£¤½¤·¤Æ¤·¤ã¤Ù¤ì¤ë¹õ¸Ñ¡© ¤È½Ð²ñ¤¤¡Ä¡£Ìþ¤·¤òµá¤á¤ÆµþÅÔ¤ËÍè¤¿¤Ï¤º¤Î¤ì¤ó¤²¤Ï¡¢¼¡¤«¤é¼¡¤Ø¤È²ø°Û¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡ª¡ØµþÅÔÉú¸«¤Î¤¢¤ä¤«¤·´ÅÌ£Ä¡¡Ù¤Ç¡¢¸ÅÅÔ¤òÉñÂæ¤Ë´¬¤µ¯¤³¤ë¡¢¤¢¤«¤ä¤·¡ß´ÅÌ£¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£