BABYMONSTER、今秋ミニアルバム発売！夏には先行公開シングル「HOT SAUCE」をリリース

■BLACKPINK、BABYMONSTER、TREASURE…YG総括がマスタープランを発表!インタビュー映像公開

YGのヤン・ヒョンソク総括プロデューサーが、BLACKPINK、BABYMONSTER、TREASUREなど所属アーティストの活動強化とともに新人ローンチングに拍車をかけるYGの新しいマスタープランを提示した。

YGエンターテインメントは26日、公式ブログに「BLACK PINK、BABYMONSTER、TREASURE、AND UP COMING ROOKIES | YG ANNOUNCEMENT」を掲載した。2025年下半期を埋め尽くすYGの青写真が盛り込まれた、ヤン・ヒョンソク総括プロデューサーの今年初のインタビュー映像だ。

7ヵ月ぶりに姿を現したヤン総括は、真っ先にBLACKPINKの新曲発表のニュースを伝えることができそうだという言葉で、グローバル音楽ファンをときめかせた。BLACKPINKの最後の新曲は2022年9月16日に発売した『BORN PINK』正規アルバムで、約2年8ヵ月ぶりに新曲発表の便りを公式化したものだ。

さらに、BABYMONSTERもきめ細かな活動に乗り出す。7月1日、先行公開シングル発表を皮切りに9月2番目のシングル、10月1日のミニアルバム発売まで休むことのない歩みが予告された。先行公開シングルのタイトルは「HOT SAUCE」で、2024年11月1日に公開された1st FULL ALBUM『DIRP』以後、約8ヵ月ぶりの新曲だ。

ヤン総括は「『HOT SAUCE』は1980年代中後半のヒップホップ曲だ。中毒性が非常に強く、今年の夏を楽しく過ごしてほしいという気持ちで、プレゼントのように発表する曲だ。『平均年齢10代のBABYMONSTERが40年前のヒップホップ初期の音楽ジャンルを歌ってみればどんな感じだろうか』という考えで試してみたが、非常に満足できる結果を得た」と耳打ちした。

TREASUREも9月1日、新しいミニアルバムを発表する。ヤン総括は「今後、TREASUREが毎年2枚以上のアルバムを発表し、ファンと持続的な出会いができるよう最善を尽くして支援する」と明らかにした。TREASUREはカムバックに続き、10月から新しいワールドツアーに乗り出す予定だ。

ヤン総括は所属アーティストの日程だけでなく、これまでベールに包まれていたYG練習生たちの構成と新人発表計画を初めて伝え、音楽ファンたちを驚かせた。

ヤン総括は「現在YGは男子グループ2チームと女子グループ2チームがデビューを準備中であり、来年はボーイズグループ1チームを必ずローンチしたい」という意志を表わした。特に新人ガールグループは一日も早くローンチングしたいチームが存在するが、4人組でメンバー数まで確定したという。

YGは28日から4人のメンバーの練習映像を順次公開する予定だ。ヤン総括はBABYMONSTERがデビュー前にもそうだったように次期新人の練習映像を事前に披露するとし、「皆さんがありのまま、見えるまま、聞こえるままに彼らの実力を見て評価してほしい」と伝えた。ヤン総括が来年末まではBABYMONSTERの成長にさらに集中したいと明らかにしており、YG新人ガールグループの公式デビュー時期はその後になると予想される。

BLACKPINKの新曲発表間近のニュースと7月5日から始まる大規模ワールドツアー、BABYMONSTERの7月シングルと10月ミニアルバム発表、TREASUREの9月1日ミニアルバム発表と10月ワールドツアー日程まで紹介されたことで、YGは2025年下半期をいつにも増して忙しく過ごす見通しだ。

インタビューの最後に、ヤン総括は「この1年間、YG内部システムを大きく変化させ、発展させた」と強調。新人たちのデビューを加速化しIPを増やしていくことを最優先課題にしているとし、「今年下半期からアップグレードされたYGのシステムをお見せする」と覚悟を伝えた。

一方、インタビューが終わった後の映像には「THE FIRST MEMBER OF YG’S NEXT GIRL GROUP. STAY TUNED」という字幕が刻まれた。ヤン総括が格別な自信を表わしたことで、28日にベールを脱ぐ4人組ガールズグループの最初のメンバーにグローバル音楽ファンの関心が高まるだろう。

リリース情報

2025.07.01 ON SALE

DIGITAL SINGLE「HOT SAUCE」

2025.10.01 ON SALE

ALBUM『タイトル未定』

BABYMONSTER OFFICIAL SITE

https://yg-babymonster-official.jp