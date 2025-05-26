¡ÚÂ®Êó¡Û¿ÀÆàÀî¸©¸üÌÚ»Ô¤Ç70Âå¤ÎÃËÀ»É¤µ¤ì¤ë¡¡60Âå¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃË¤¬¸½¾ì¤«¤éÆ¨Áö¡¡¸½¾ìÉÕ¶á¤Ç¤Ï¸øÌ³¼¹¹ÔË¸³²¤Îµ¿¤¤¤ÇÃË¤òÂáÊá¡¡»ö·ï¤È¤Î´ØÏ¢ÁÜºº
¤¤ç¤¦¸á¸å¡¢¿ÀÆàÀî¸©¸üÌÚ»Ô¤Ç70Âå¤ÎÃËÀ¤¬¿ÏÊª¤Ç»É¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»É¤·¤¿ÃË¤Ï¸½¾ì¤«¤éÆ¨Áö¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½¾ìÉÕ¶á¤Ç¤Ï¸øÌ³¼¹¹ÔË¸³²¤Îµ¿¤¤¤ÇÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢·Ù»¡¤¬´ØÏ¢¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÚÂ®Êó¡Û¿ÀÆàÀî¸©¸üÌÚ»Ô¤Ç70Âå¤ÎÃËÀ»É¤µ¤ì¤ë¡¡60Âå¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃË¤¬¸½¾ì¤«¤éÆ¨Áö¡¡¸½¾ìÉÕ¶á¤Ç¤Ï¸øÌ³¼¹¹ÔË¸³²¤Îµ¿¤¤¤ÇÃË¤òÂáÊá¡¡»ö·ï¤È¤Î´ØÏ¢ÁÜºº
¸á¸å1»þÈ¾¤¹¤®¡¢¸üÌÚ»Ô²¼ÀîÆþ¤Ç¡ÖÃËÀ¤¬¿ÏÊª¤ÇÊ¢Éô¤ÈÇØÃæ¤ò»É¤µ¤ì¤¿¡×¤ÈÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸½¾ì¤Ç¤Ï70Âå¤ÎÃËÀ¤¬Ê¢¤ÈÇØÃæ¤ò¿ÏÊª¤Ç»É¤µ¤ì¡¢ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÈÂÁ÷»þ¡¢ÃËÀ¤Î°Õ¼±¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
»É¤·¤¿ÃË¤Ï60Âå¤¯¤é¤¤¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸½¾ì¤«¤éÊâ¤¤¤ÆÆ¨Áö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢·Ù»¡¤¬¹ÔÊý¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¸½¾ìÉÕ¶á¤Ç¤Ï¸øÌ³¼¹¹ÔË¸³²¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿ÃË¤¬¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢·Ù»¡¤¬»ö·ï¤È¤Î´ØÏ¢¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
»×¤¤¤ä¤ê,
°ÖÎîº×,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
Áòº×,
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö,
²£ÉÍ,
³¤,
°ËÅì»Ô,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à