¡Ú¹Åç¡Û¶ÌÂ¼¾º¸ç¡Ö½é²ó¤«¤é¤¤¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¡×Ê¡°æ½Ð¿Èº¸ÏÓ¤¬½é¤ÎËÌÎ¦ÅÐÈÄ¡¡£²£·Æü¤ËÉÙ»³¤Çµð¿ÍÀï
¡¡¹Åç¤Î¶ÌÂ¼¾º¸çÅê¼ê¤¬£²£¶Æü¡¢¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¼¡²óÀèÈ¯¤Î£²£·Æü¤Îµð¿ÍÀï¡ÊÉÙ»³¡Ë¤Ë¸þ¤±¤ÆÄ´À°¤·¤¿¡£Ê¡°æ½Ð¿È¤Îº¸ÏÓ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢£¶Ç¯ÌÜ¤Ç½é¤ÎËÌÎ¦ÅÐÈÄ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¡Ö¡ÊÉÙ»³¤Ï¡Ë±ï¤â¤æ¤«¤ê¤â¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£¡ÊÊ¡°æ¤È¡Ë¶á¤¤¤Î¤Ç¸«¤Ë¤¯¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤È»×¤¦¡£Ìîµå¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£ÅÐÈÄ¤Ï¡¢Êì¹»¡¦Ã°À¸¡Ê¤Ë¤å¤¦¡Ë¤Î½ÕÌÚÎµ°ì´ÆÆÄ¤â´ÑÀïÍ½Äê¤È¤¤¤¦¡£
¡¡±«Å·Ãæ»ß¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤ÇÃæ£¸Æü¤È¤Ê¤ê¡¢µð¿ÍÀï¤Ïº£µ¨½éÅÐÈÄ¡££µÏ¢¾¡¤ÈÀª¤¤¤Ë¾è¤ëÁê¼ê¤À¡£¡ÖËþÊ×¤Ê¤¯¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤¬ËèÆü¡¢ÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¡£²ó¤ÎÀèÆ¬¤À¤Ã¤¿¤ê¤òÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¡£¹¶¤á¤ë¤È¤³¤í¤Ï¹¶¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡££±¥¤¥Ë¥ó¥°£±¥¤¥Ë¥ó¥°ÃúÇ«¤Ë¡¢²¿¤È¤«ÀèÀ©ÅÀ¤È¤«¤ÏÍ¿¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤È½é²ó¤«¤é¤¤¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È°Õµ¤¹þ¤à¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï¼ó°Ì¡¦ºå¿À¤Ë£±¥²¡¼¥àº¹¤Î£³°Ì¤ËÉÕ¤±¤ë¡££°¡¦£µº¹¤ÇÄÉ¤¦£²°Ì¡¦µð¿Í¤È¤ÎËÌÎ¦£²Ï¢Àï¤Î¸å¡¢½µËö¤Ïºå¿À¤È¤Î£³Ï¢Àï¡Ê¥Þ¥Ä¥À¡Ë¤ò¹µ¤¨¤ë¡£¾å°ÌÁè¤¤¤ËÃÆ¤ß¤ò¤Ä¤±¤ë¹¥Åê¤òÌÜ»Ø¤¹¡£