Apple Pencil¡ÊÂè2À¤Âå¡Ë¤¬Ìó5,000±ß°ú¤¡ªPro¡¦Air¥æ¡¼¥¶¡¼É¬·È¤ÎÁêËÀ¤¬¤ªÇã¤¤ÆÀ #Amazon¥»¡¼¥ë
¤³¤Á¤é¤Ï¡Ö¤«¤¤¥µ¥Ý¡Ê¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¡Ë¡×¤¬ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¤·¤¿µ»ö¤Ç¤¹¡£
Amazon¡Ê¥¢¥Þ¥¾¥ó¡Ë¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯5·î23Æü¡Ê¶â¡Ë12»þ¤«¤é5·î30Æü¡Ê¶â¡Ë8»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡ÖAmazon¥¹¥Þ¥¤¥ëSALE¤ÎÀè¹Ô¥»¡¼¥ë¡×¤ò³«ºÅÃæ¡£
¸½ºß¡¢iPad¤Ç¥á¥â¤äÊ¸½ñ¡¢¥¤¥é¥¹¥È¤ÎºîÀ®¤ò²÷Å¬¤Ë¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥¹¥¿¥¤¥é¥¹¥Ú¥ó¡ÖApple Pencil¡ÊÂè2À¤Âå¡Ë¡×¤ä¡¢¤ï¤º¤«1.24kg¤Î·Ú¤µ¤È1.13cm¤Î·Ú¤µ¤Ç¡¢¤É¤³¤Ë¤Ç¤â»ý¤Á±¿¤Ó¤¬ÍÆ°×¤Ê¡Ö2022 13¥¤¥ó¥ÁMacBook Air¡×¤Ê¤É¡¢Apple¡Ê¥¢¥Ã¥×¥ë¡ËÀ½ÉÊ¤¬¤ªÆÀ¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢°Ê²¼¤ÎÉ½¼¨²Á³Ê¤Ï2025Ç¯5·î26Æü12»þ¸½ºß¤Î¤â¤Î¡£ÊÑ¹¹¤äÇä¤êÀÚ¤ì¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÈÎÇä¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ä¡äKindleËÜ200Ëüºý°Ê¾å¤¬ÆÉ¤ßÊüÂê¤È¤Ê¤ë¡ÖKindle Unlimited¡×¤â½é¤á¤Æ¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ï30Æü´ÖÌµÎÁ¤ÇÂÎ¸³¤Ç¤¤Þ¤¹¤è
ÂÐ±þÃ¼Ëö¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤éÍ×¸¡Æ¤¡ª ¡ÖApple Pencil¡ÊÂè2À¤Âå¡Ë¡×¤¬23¡ó¥ª¥Õ¤Î1Ëü7,000±ßÀÚ¤ê¤Ë¡ª
iPad¤Ç¥á¥â¤äÊ¸½ñ¡¢¥¤¥é¥¹¥È¤ÎºîÀ®¤ò²÷Å¬¤Ë¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥¹¥¿¥¤¥é¥¹¥Ú¥ó¡ÖApple Pencil¡ÊÂè2À¤Âå¡Ë¡×¤¬23¡ó¥ª¥Õ¤Î1Ëü7,000±ßÀÚ¤ê¤ÎÆÃ²ÁÃæ¡ª
iPad¤ËÄ¾ÀÜ¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¤ÇÁõÃå¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Æ°Åª¤Ë½¼ÅÅ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â½¼ÅÅ¾õÂÖ¤òµ¤¤Ë¤»¤º¤Ë»È¤¨¤ë¤Î¤¬¡ý¡£¤Þ¤¿¡¢ËÜÂÎ¤Ë¥Þ¥°¥Í¥Ã¥ÈÁõÃå¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ëº¤ì¤º¤Ë»ý¤ÁÊâ¤±¤ë¤Î¤â¥°¥Ã¥É¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
ËÜÂÎ¤ò¥À¥Ö¥ë¥¿¥Ã¥×¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÉÁ²è¥Ä¡¼¥ë¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÅÀ¤â¸«Æ¨¤»¤Þ¤»¤ó¡£Âè2À¤Âå¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ëiPad¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ï¡¢»È¤¤Êý¤¬¤µ¤é¤Ë¹¤¬¤ë¤Î¤Ç¥»¡¼¥ë¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¹ØÆþ¤ò¡ª
¤É¤³¤Ë¤Ç¤âÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤ë·Ú¤µ¤ÈÇö¤µ¡£M2¥Á¥Ã¥×¤òÅëºÜ¤·¤¿¡Ö2022 13¥¤¥ó¥Á MacBook Air¡×¤¬9%¥ª¥Õ¡ª
¤ï¤º¤«1.24kg¤Î·Ú¤µ¤È1.13cm¤ÎÇö¤µ¤Ç¡¢¤É¤³¤Ë¤Ç¤â»ý¤Á±¿¤Ó¤¬ÍÆ°×¤Ê¡¢Apple¡Ê¥¢¥Ã¥×¥ë¡Ë¤Î¡Ö2022 13¥¤¥ó¥ÁMacBook Air¡×¤¬9¡ó¥ª¥Õ¤È¤ªÇã¤¤ÆÀ²Á³Ê¤ÇÈÎÇäÃæ¤Ç¤¹¡£
M2¥Á¥Ã¥×¤òÆâÂ¢¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼¡À¤Âå¤Î8¥³¥¢CPU¤äºÇÂç10¥³¥¢¤ÎGPU¡¢ºÇÂç24GB¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥¡¥¤¥É¥á¥â¥ê¤¬¡¢Microsoft 365¤äiOS¥¢¥×¥ê¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥¢¥×¥ê¤ò¹âÂ®²½¡£
¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¶îÆ°»þ´Ö¤ÏºÇÂç18»þ´Ö¤Ç¡¢ÅÅÎÏ¸úÎ¨¤ËÍ¥¤ì¤¿Apple M2¥Á¥Ã¥×¤Ë¤è¤ê¡¢Ä«¤«¤éÈÕ¤Þ¤Ç¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÀÚ¤ì¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯»È¤¨¤ë¤Î¤â´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
A16¥Á¥Ã¥×¤òÅëºÜ¤·¤¿ºÇ¿·¤ÎiPad 11¥¤¥ó¥Á¤¬6¡ó¥ª¥Õ¤È¤ªÆÀ¤Ê²Á³Ê¤ÇÈÎÇäÃæ¡ª
2025Ç¯3·î¤ËÈ¯Çä³«»Ï¤µ¤ì¤¿A16¥Á¥Ã¥×¤òÅëºÜ¤ÎApple¡Ê¥¢¥Ã¥×¥ë¡ËÀ½¡ÖiPad 11 ¥¤¥ó¥Á¡ÊA16¡Ë¡×¤¬6¡ó¥ª¥Õ¤Ç¥»¡¼¥ëÃæ¡ª
Á°¥â¥Ç¥ë¤ÎA14¥Á¥Ã¥×¤è¤ê60¡ó°Ê¾å¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸þ¾å¡£Æ°²èÊÔ½¸¤ä¥²¡¼¥àÁàºî¤â¤â¤Ã¤È²÷Å¬¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä¶¹âÂ®¤ÎWi-Fi 6¤È5G·ÈÂÓÅÅÏÃÄÌ¿®µ¡Ç½¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢É¬Í×¤Ê»þ¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤â¥Í¥Ã¥È¤Ë·Ò¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤â°Â¿´¤Ç¤¹¡£
M2¥Á¥Ã¥×¤òÅëºÜ¤·¤¿iPad Air¤¬17%¥ª¥Õ¤Ë¡ª Æ°ºî¤â¥µ¥¯¥µ¥¯¤Ê¤Î¤ÇÇã¤¤´¹¤¨¤Ë¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
M2¥Á¥Ã¥×¤òÅëºÜ¤·¤¿2024Ç¯ÈÇ¥â¥Ç¥ë¤Î¡Ö11¥¤¥ó¥Á iPad Air¡ÊWi-Fi¡¢256GB¡Ë¡×¤¬17%¥ª¥Õ¤Ë¡ª
M2¥Á¥Ã¥×¤ÎÅëºÜ¤Ë¤è¤ê¡¢¤è¤ê¥¹¥à¡¼¥º¤Ê¥Þ¥ë¥Á¥¿¥¹¥¯¤ò¼Â¸½¡£11¥¤¥ó¥Á¤ÎLiquid Retina¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ï¡¢P3¤Î¹¿§°è¤Ç¿§Á¯¤ä¤«¤Ê±ÇÁü¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£Wi-Fi 6EÂÐ±þ¤Ç¹âÂ®¤Ê¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÀÜÂ³¤â¥µ¥Ý¡¼¥È¡£12MP¤ÎÄ¶¹³Ñ¥Õ¥í¥ó¥È¥«¥á¥é¤È¥Ð¥Ã¥¯¥«¥á¥é¤Ç¡¢¥Ó¥Ç¥ª²ñµÄ¤ä¼Ì¿¿»£±Æ¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
Apple Pencil¤äMagic Keyboard¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Êºî¶È¤ä¸úÎ¨Åª¤Ê¥¿¥¤¥Ô¥ó¥°¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¤è¡ª
Çö·¿¡¦·ÚÎÌ¥Ü¥Ç¥£¤Ç³°½ÐÀè¤Ø¤Î»ý¤Á±¿¤Ó¤â¥é¥¯¥é¥¯¤ÊApple¤Î¡Ö13¥¤¥ó¥ÁiPad Air¡×¤¬17¡ó¥ª¥Õ¡ª
Apple¡Ê¥¢¥Ã¥×¥ë¡Ë¤«¤é2024Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡Ö13¥¤¥ó¥ÁiPad Air¡×¤Ï¡¢Ê£¿ô¤Î¥¢¥×¥ê¤òÆ±»þ¤ËÁàºî¤·¤¿¤ê¡¢Æ°²èÊÔ½¸¤È¤¤¤Ã¤¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Êºî¶È¤â¥µ¥¯¥µ¥¯Æ°¤¯¹âÀÇ½¤ÎM2¥Á¥Ã¥×¤òÅëºÜ¤·¤¿Í¥¤ì¥â¥Î¡£
13¥¤¥ó¥Á¤ÎLiquid Retina¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ç÷ÎÏ¤Î¤¢¤ëÂç²èÌÌ¤Ç±ÇÁü¤ò¿§Á¯¤ä¤«¤Ë±Ç¤·½Ð¤·¡¢Ë×Æþ´¶¤ò¹â¤á¤Þ¤¹¡£¹âÂ®¤Ç°ÂÄê¤·¤¿ÄÌ¿®¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ëWi-Fi 6EÂÐ±þ¤Ê¤Î¤â´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
Apple Pencil Pro¤äApple Pencil¡¢Magic Keyboard¤ò»È¤¨¤Ð¡¢¥¤¥é¥¹¥ÈºîÀ®¤ä¥Æ¥¥¹¥ÈÆþÎÏ¤Î¸úÎ¨¤â¥¢¥Ã¥×¡£»È¤¤¾¡¼êÈ´·²¤ÊiPad Air¤¬17¡ó¥ª¥Õ¤È¤ªÇã¤¤ÆÀ¤Ç¤¹¡£
Â¾¤Ë¤â¤ªÆÀ¤Ê¾¦ÉÊ¤¬Â¿¿ô¡ª
¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÍ½Äê¤Î¥¿¥¤¥à¥»¡¼¥ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¥ê¥ó¥¯¤«¤é¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤é¡Ö¥¦¥©¥Ã¥Á¤¹¤ë¡×¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¡ª ¥¿¥¤¥à¥»¡¼¥ë³«»Ï»þ¤Ë¥×¥Ã¥·¥åÄÌÃÎ¤ò¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£
¡ä¡äAmazon¥»¡¼¥ë°ìÍ÷¤Ø
¡ä¡ä¥¦¥©¥Ã¥Á¥ê¥¹¥È¤Î»È¤¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Source:¡ÖAmazon¥¹¥Þ¥¤¥ëSALE¡×