ヒルトン東京お台場では、レインボーブリッジや東京湾を一望できる開放的なオープンテラスで料理長が厳選した黒毛和牛やトマホークステーキ、新鮮な魚介などが堪能いただける、バーベキューテラス「アブレイズ」を2025年4月19日(土)よりオープン!

潮風そよぐオープンテラスで極上のグリル料理を堪能できます。

ヒルトン東京お台場/バーベキューテラス「アブレイズ」2025年度営業

営業期間:2025年4月19日(土)〜10月13日(月・祝)

場所:ヒルトン東京お台場/バーベキューテラス「アブレイズ」(2F)

営業時間:

4月:土日祝のみ営業

ランチ:12:00〜15:00/ディナー:17:00〜20:00

5月〜7月:土日祝(ランチ・ディナー)/ 金曜(ディナーのみ)

ランチ:12:00〜15:00/ディナー:17:00〜20:00

8月:金・土・日、およびお盆期間(8月9日〜17日)ディナータイムのみ

ディナー:16:00〜20:30

9月〜10月:土日祝(ランチ・ディナー)/ 金曜(ディナーのみ)

ランチ:12:00〜15:00/ディナー:17:00〜20:00

バーベキューテラス「アブレイズ」は、ヒルトン東京お台場2階のテラスエリアに、期間限定でオープンするバーベキューレストラン。

開放的なオープンテラスからは、目の前にレインボーブリッジや東京タワーなど、ホテル随一の眺望がパノラマに広がります。

時間とともに移ろう絶景を眺めながら、ホテルならではの贅沢な食事をお楽しみいただける特別な空間です。

バーベキューセット

2025年の「アブレイズ」には、国産牛サーロインや魚介類、ポークスペアリブにチーズタッカルビまで味わえる「スタンダードセット」、黒毛和牛やオマール海老テールも楽しめる「プレミアムセット」をはじめとした、全5種類の魅力的なセットメニューがラインナップ。

中でも、「ミートラバーセット」では、国産牛サーロインや葡萄牛リブアイ、ビッグソーセージに加え、焼き野菜やシェフ特製カレーも好きなだけ楽しめて肉好きの方におすすめ。

また、カップルやグループ利用におすすめの「ブラックアンガストマホークプレート」では、約1kgのトマホークステーキが登場!

お好みの焼き加減で、迫力満点のボリュームとジューシーな旨みを堪能できます。

なお、「ランチセット」以外の4つのセットメニューでは、7種類のソフトドリンクをフリーフローで利用可能。

刻々と表情を変える東京湾の景色を望む特等席で、心地よい潮風とともに贅沢なバーベキュー体験が楽しめます。

全コース共通で、焼き野菜にはジャンボマッシュルーム、ポテト、パプリカ、コーンを提供します。

また、ソースとコンディメントに、バジルソース、チャンキートマトサルサ、コチュジャンソース、アリッサアイオリをご用意しています。

ドリンクは、グァバジュース、マンゴージュース、オレンジジュース、コカ・コーラ、ジンジャーエール、ウーロン茶、緑茶を、フリーフローでお楽しめます。(ランチセットは除く)

※表示料金は、全て税金・サービス料込みです。

ランチセット

価格:1名 6,800円

※ランチタイムのみ提供

葡萄牛リブアイ 150g / 骨付き鶏モモ肉のタンドリースパイス / ビッグソーセージ /シーフードプラッター(有頭海老、イカ、 ハマグリ)/ 焼き野菜 / ミックスグリーンサラダ / マンゴーシェーブアイス

ランチセットは、旨味たっぷりの葡萄牛リブアイ(150g)をはじめ、スパイシーな骨付き鶏モモ肉のタンドリースパイス焼きや、ジューシーなビッグソーセージがセットに。

さらに、有頭海老・イカ・ハマグリを盛り合わせたシーフードプラッターや、彩り豊かな焼き野菜、さっぱりとしたミックスグリーンサラダも楽しめます。

食後には、南国気分を味わえるマンゴーシェーブアイスが提供され、バーベキューの締めくくりにぴったりです。

スタンダードセット

価格:1名 8,800円

国産牛サーロイン 50g / 葡萄牛リブアイ 80g / ポークスペアリブ / ビッグソーセージ / シーフードプラッター(有頭海老、イカ、ハマグリ)/ シェフ特製 豚バラ肉のチーズタッカルビ風 / 焼き野菜 / ミックスグリーンサラダ / マンゴーシェーブアイス

スタンダードセットでは、ほどよい脂の旨味が楽しめる国産牛サーロイン(50g)と、柔らかくジューシーな葡萄牛リブアイ(80g)をメインに、食べ応えのあるポークスペアリブやビッグソーセージもセットに。

さらに、有頭海老・イカ・ハマグリを盛り合わせたシーフードプラッターに加え、シェフ特製の豚バラ肉を使ったチーズタッカルビ風の一品も楽しめます。

サイドには焼き野菜とミックスグリーンサラダ、食後のデザートには爽やかなマンゴーシェーブアイスが付き、ボリュームも満足感もたっぷりの内容です。

プレミアムセット

価格:1名 13,000円

黒毛和牛サーロイン 100g / 葡萄牛リブアイ 50g / ポークスペアリブ / ビッグソーセージ / オマール海老テール 1/2 / シーフードプラッター (有頭海老、イカ、ハマグリ) / シェフ特製豚バラ肉のチーズタッカルビ風 / 焼き野菜 / ミックスグリーンサラダ / マンゴーシェーブアイス

プレミアムセットでは、上質な黒毛和牛サーロイン(100g)のとろけるような味わいと、風味豊かな葡萄牛リブアイ(50g)の旨味を贅沢に堪能できます。

さらに、ボリューム満点のポークスペアリブやビッグソーセージに加え、豪華なオマール海老テール(1/2尾)を含む、海老・イカ・ハマグリのシーフードプラッターも楽しめます。

シェフ特製の豚バラ肉によるチーズタッカルビ風の一品や、彩り豊かな焼き野菜、さっぱりとしたミックスグリーンサラダもラインナップ。

締めくくりには、南国風味のマンゴーシェーブアイスがつき、特別感あふれるひとときを演出します。

ブラックアンガス トマホークプレート

価格:2名 15,500円 ※2名様からのご注文

トマホークステーキ(1kg) / ビッグソーセージ / 焼き野菜

ブラックアンガス トマホークプレートは、2名からオーダーできる特別なシェアメニュー。

豪快な骨付きトマホークステーキ(1kg)は、ブラックアンガス牛ならではの濃厚な旨味とジューシーな肉質が魅力!

さらに、肉汁あふれるビッグソーセージと、焼き野菜がセットになっており、ボリュームも満点。

ご家族やご友人との特別なひとときにぴったりの一皿です。

ミートラバーセット

価格:1名 13,000円 ※1日20名限定

<食べ放題メニュー>

国産牛サーロイン 50g / 葡萄牛リブアイ80g / ビッグソーセージ / 焼き野菜 / シェフ特製カレー&ライス

<その他メニュー>

シーフードプラッター(有頭海老、イカ、ハマグリ) / シェフ特製豚バラ肉のチーズタッカルビ風 / ミックスグリーンサラダ / マンゴーシェーブアイス

ミートラバーセットは、1日20名限定の特別なバーベキュープラン。

国産牛サーロイン(50g)や葡萄牛リブアイ(80g)、ビッグソーセージ、焼き野菜、さらにシェフ特製カレー&ライスが食べ放題で楽しめる、肉好きにはたまらない内容となっています。

加えて、プリプリの有頭海老・イカ・ハマグリを盛り合わせたシーフードプラッターや、濃厚な味わいのチーズタッカルビ風・豚バラ肉、さっぱりとしたミックスグリーンサラダ、南国風のマンゴーシェーブアイスなど、その他のメニューも充実。

バラエティ豊かに楽しめる、大満足のセットです。

潮風そよぐオープンテラスで極上のグリル料理を堪能!

毎年人気のバーベキューテラス「アブレイズ」の紹介でした。

