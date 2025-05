セガプライズから、ディズニー&ピクサーのキャラクターグッズが続々登場。

今回は2025年5月23日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『トイ・ストーリー』 赤いほっぺ マスコットを紹介します☆

セガプライズ ディズニー&ピクサー『トイ・ストーリー』 赤いほっぺ マスコット

登場時期:2025年5月23日より順次

サイズ:全長約12×6×12cm

種類:全3種(ロッツォ、ハム、バターカップ)

投入店舗:全国のゲームセンターなど

ほんのり頬を染めたキャラクターがかわいい、セガオリジナルデザインの“赤いほっぺ”シリーズ。

そんな“赤いほっぺ”シリーズに、ディズニー&ピクサーアニメーション『トイ・ストーリー』に登場する「ハム」「ロッツォ」「バターカップ」のマスコットが仲間入り!

インテリアとしてそのまま飾るのはもちろん、バッグやポーチなどに付けて持ち歩くこともできます。

ロッツォ

ふんわりともふもふしている「ロッツォ」のマスコット。

ポッと赤くなったほっぺがとってもチャーミング!

ハム

お腹をみせてちょこんと座っている姿が愛らしい「ハム」のマスコット。

お口を開きながら片側の眉を下げた表情もポイントです☆

バターカップ

ハートのかたちをした鼻の穴がラブリーで目をひく「バターカップ」のマスコット。

トレードマークの角も忠実に再現され、しっぽにはふさふさの素材が使用されています。

「ハム」「ロッツォ」「バターカップ」の照れたようなキュートな表情にほっこり癒やされるディズニー&ピクサーグッズ。

セガプライズの『トイ・ストーリー』 赤いほっぺ マスコットは、2025年5月23日より順次、全国のゲームセンターなどに登場です☆

