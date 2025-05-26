¡Ö¤³¤ì¤¬SHINee¤À¡ª¡×¸Î¡¦¥¸¥ç¥ó¥Ò¥ç¥ó¤µ¤ó¤âà»²²Ãá¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ÏÂçÀ¹¶·¡¡ÀèÇÚ¤â¥Õ¥¡¥ó¤È¤Îå«¤Ë´¶Æ°¡Ö¥·¥ã¥ò¥ë¤¤¤¤¤Ê¤¡¡Á¡ª¡×
¥¸¥ç¥ó¥Ò¥ç¥ó¤µ¤ó¤â»²²Ã¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È
¡¡´Ú¹ñ¥¢¥¤¥É¥ëSHINee(¥·¥ã¥¤¥Ë¡¼)¤¬23~25Æü¤Ë¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¸ø±àKSPO DOME(´Ú¹ñ¡¦¥½¥¦¥ë)¤Ç¡¢7ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ëÃ±ÆÈ¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡ÖSHINee WORLD » [E.S.S.A.Y](Every Stage Shines Around You)¡×¤ò³«ºÅ¤·ÂçÀ¹¶·¤Î¤¦¤Á¤Ë½ªÎ»¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ï¡Ö¤³¤ì¤¬SHINee¤À¡ª¡×¤È¤·¤Æ¡¢7Ëç¤Î¼Ì¿¿¤È¶¦¤Ë¸ø±é¤ÎÍÍ»Ò¤òÄÖ¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿25Æü¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼17¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨È¯É½¤·¤¿¥·¥ó¥°¥ë¤Ç¡¢¥¸¥ç¥ó¥Ò¥ç¥ó¤µ¤ó(µýÇ¯27)¤âºî»ì¡¦ºî¶Ê¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ÖPoet | Artist¡×¤È¼ýÏ¿¶Ê¡ÖStarlight¡×¤â½éÈäÏª¤·¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼¤ËàÀèÇÚá¤¬´¶Æ°
¡¡¤³¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë¤ÏSHINee¤ÎÀèÇÚ¤Ç¤¢¤ëÅìÊý¿Àµ¯¡¦¥Á¥ã¥ó¥ß¥ó¤â¶î¤±ÉÕ¤±¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë¡Ö¥·¥ã¥ò¥ë(SHINee¥Õ¥¡¥ó¤ÎÌ¾Á°)¤¤¤¤¤Ê¡Á¡ªºÇ°¦¤ÎSHINee¡×¤È¤·¤Æ¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¡ÖView¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÂç¤¤Ê³Ý¤±À¼¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤ÎÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£