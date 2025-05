村のおじいちゃんやおばあちゃんの暮らし、文化を体験！パシュート「キッズサマーキャンプ 2025 supported by Coleman」

パシュートは、自然豊かな長野県小谷村で、自然体験を通して子どもたちの成長を応援する「キッズサマーキャンプ 2025 supported by Coleman」を2025年7月と8月に開催します。

パシュート「キッズサマーキャンプ 2025 supported by Coleman」

開催日時 :7月開催:2025年7月28日(月)〜31日(木)3泊4日

8月開催:2025年8月18日(月)〜21日(木)3泊4日

開催地 :長野県小谷村

対象年齢 :小学3年生から中学3年生まで

旅行主催 :小谷生コンクリート工業株式会社(小谷旅企画)

長野県知事登録 旅行業 第2-669号

主催 :株式会社パシュート

※国立公園オフィシャルパートナー

特別協力 :ニューウェルブランズ・ジャパン合同会社Coleman事業部

協力 :アサヒグループホールディングス株式会社

株式会社ボローニャFC本社

株式会社おたり振興公社(栂池自然園)

栂池ゴンドラリフト株式会社

小谷アウトドアクラブ

後援 :長野県小谷村

申込方法 :申し込みフォーム

( https://forms.gle/sBgdF3yiuSqaPzse7 )

申込受付期間:5月16日に受付開始・定員になり次第締め切り

施設概要

施設名 : 雨飾高原キャンプ場

住所 : 〒399-9511 長野県北安曇郡小谷村中土18926-1

電話番号: 0261-85-1045 / 080-4831-4391

営業期間: 6月中旬〜10月末頃(気象条件で変更あり)

参加申し込み受け付け開始は5月16日からです。

■自然豊かな環境を五感で感じ、自然の大切さを知る

長野県北部に位置する小谷村は、妙高戸隠連山国立公園と中部山岳国立公園、2つの国立公園を持つ稀有な村です。

この自然環境に恵まれた小谷村をフィールドとして、自然の大切さ、地域の暮らし、防災意識向上を、体験を通じ楽しみながら学ぶ3泊4日です。

■2025年のテーマは「繋がる」

仲間と力を合わせて挑戦するアクティビティや地域の人たちとの交流を通じて、子どもたちの「生きる力」と「協調性」を育みます。

この経験こそが、今後の未来を担う子どもたちに必要とされる「生きる力」を育む機会につながります。

■4年目を迎え、新たに4つのコンテンツが登場

・これまで妙高戸隠連山国立公園を舞台にしてきましたが、2025年は雄大な北アルプスを持つ中部山岳国立公園を追加。

・村のおじいちゃんやおばあちゃんたちの暮らし、文化を体験するコンテンツが登場。

・毎年盛り上がるウォーターコンテンツ。

2025年はシャワークライミングに挑戦します!

・いつ起こるか分からない「災害」。

小谷村役場の協力のもと、実際の地域の避難所を活用し、参加者が自らテントを設営し、一人で寝る体験をおこないます。

■キャンプで得られるもの

・挑戦する心と達成感:初めての体験や苦手な気持ちを乗り越えて、できた時の達成感を得られます。

・協力する大切さ:共同作業を通して、他者とのコミュニケーションが生まれ、協調性が育ちます。

・自然への感動と敬意:美しい景色、美味しい空気、生き物たちの息吹を肌で感じ、自然を大切にする気持ちを育みます。

小谷村の豊かな自然と、経験豊富なスタッフが、お子さんたちのかけがえのない夏の体験を全力でサポートします。

日常を離れ、大自然の中で過ごす数日間は、きっとお子さんを大きく成長させてくれることでしょう。

