¥ô¥£¥¸¥å¥¢¥ë·Ï±é²Î²ÎÍØ¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¤µ¤¯¤éÁ°Àþ¡×¡¡²þÌ¾¸å½é¥ï¥ó¥Þ¥ó¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¶Ê¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¤¤¡×
¡¡°Û¿§¤Î£³¿Í¥ô¥£¥¸¥å¥¢¥ë·Ï±é²Î²ÎÍØ¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¤µ¤¯¤éÁ°Àþ¡×¤¬£²£µÆü¡¢¼«¿ÈºÇÂçµ¬ÌÏ¤È¤Ê¤ëÅìµþ¡¦Åìµþ¥¥Í¥Þ¶æ³ÚÉô¤Ç½é¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
¡¡¥ô¥£¥¸¥å¥¢¥ë·Ï¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î²Ö¸«ºù¤³¤¦¤¡Ê¥À¥¦¥È¡Ë¡¢ºÇ¾åÀî»Ê¡Ê£Ô£È£Å¡¡£Í£É£Ã£Ò£Ï¡¡£È£Å£Á£Ä¡¡£´£Î¡Ç£Ó¡Ë¡¢ÈþÎÉÀ¯¼¡¡Ê£Í£ï£é¡¡£ä£é£ø¡¡£Í£é£é£ó¡Ë¤Î£³¿Í¤Ç¡ÖºÇÈþºùÁ°Àþ¡×¤È¤·¤Æ³èÆ°¡££²£´Ç¯£±£±·î¤Ë³«ºÅ¤·¤¿£³¼þÇ¯µÇ°¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡ÖºÇÈþºù·à¾ì¡ÝÅÁÀâ¤òµ®Êý¤È¡ª±¿Ì¿¤ÎÊ¬¤«¤ìÆ»¡ª¡ª¡×¤Ç¡ÖºÇÈþºùÁ°Àþ¡×¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò½ªÎ»¤·¡¢¡Ö¤µ¤¯¤éÁ°Àþ¡×¤È²þÌ¾¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢£µ£°£°¿Í¤Î´ÑµÒ¤òÁ°¤ËÀ¸¥Ð¥ó¥É±éÁÕ¤Ç¡¢ÂåÉ½¶Ê¡ÖÀãºù¡×¡Ê¥ª¥ê¥³¥ó±é²Î¡¦²ÎÍØ¥é¥ó¥¥ó¥°£±°Ì£²£´Ç¯£±£±·î£±£¸ÆüÉÕ¡¦¥ª¥ê¥³¥óÁí¹ç¥Ç¥¤¥ê¡¼£²°Ì¡Ë´Þ¤à¥¢¥ó¥³¡¼¥ë£´¶Ê¡¢Á´£±£¶¶Ê¤òÇ®¾§¤·¤¿¡£
¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î²Ö¸«ºù¤Ï¡¢£··î¤ËÇÛ¿®¥·¥ó¥°¥ë¤È£±£±·î¤Ë£²£î£ä¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÀãÊª¸ì¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡¢£±£±·î£²£²Æü¤ËÅìµþ¡¦¿ÀÅÄÌÀ¿À¥Û¡¼¥ë¤Ç¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤òÈ¯É½¡£¡Ö½é¤á¤Æ¤ÎÀ¸±éÁÕ¥é¥¤¥Ö¤Ç¡¢¥Ð¥ó¥É¥Þ¥ó¤Î·ì¤¬Áû¤®¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬ºî»ìºî¶Ê¤·¤¿¶Ê¤¿¤Á¤¬¤¹¤Æ¤¤Ê¥²¥¹¥È¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÀ¸¤À¸¤¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼¡¤Ï¿ÀÅÄÌÀ¿À¥Û¡¼¥ë¤ÇÀ¸±éÁÕ¤ò¤ä¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¶Ê¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£