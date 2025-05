スターバックスから、夏を彩る新作グッズが登場。“Catch the blue breeze”をテーマとし、海を思わせる鮮やかなターコイズと、深みのあるネイビーを基調にしたステンレスボトルやタンブラーなどが、5月26日20時からオンラインストアで先行販売、5月28日より全国の店舗で販売される。『ステンレスボトルグリッターターコイズ488ml』(税込 4,600円)は、鮮やかなターコイズが見るたびに気分を高めてくれる、ステンレスボトル。人気のグリッター加工をしようし、真空二重構造ステンレスで保温・保冷性に優れている。

『ダブルウォール耐熱グラスターコイズグラデーション355ml』(税込 3,600円)は、グラデーションとラメが大胆にデザインされたグラス。正面にはサイレンロゴのグラフィック、背面にはカスタムボックスの入った、スターバックスのペーパーカップを想起させるデザインになっている。また、「Been There Series」から日本の夏をイメージした商品も登場。ひまわりや、朝顔にスイカ、流しそうめんなどのモチーフや景色が描かれた『Been There Series マグJAPANサマー414ml』(税込2,600円)や、『Been There Series ステンレスボトルJAPANサマー473ml』(税込 5,450円)などが出そろった。スターバックスのサマー新作グッズは5月20日20時からオンラインストアで先行販売、5月28日より全国の店舗で販売される。