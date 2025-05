サンエックスの人気キャラクター「すみっコぐらし」のコラボレーションスイーツビュッフェ「すみっコたちのマリンパーティ」をヒルトン福岡シーホークにて開催!

マリンスタイルに身を包んだ「すみっコ」たちと、「すみっコぐらし」の「マリンごっこ」のテーマに着想を得た約20種類のスイーツとセイボリーがラインナップされます☆

ヒルトン福岡シーホーク「すみっコぐらし」コラボレーションスイーツビュッフェ「すみっコたちのマリンパーティ」

通常料金:大人 4,900円(税・サ込)/ 6〜12歳 2,600円(税・サ込)

提供期間:2025年7月5日(土)〜8月31日(日)の土曜日・日曜日・祝日限定

提供時間:15:30〜17:00 (最終入店16:30)

開催店舗:ヒルトン福岡シーホーク 4階 ブラッセリー&ラウンジ シアラ

「すみっコぐらし」のコラボレーションスイーツビュッフェ「すみっコたちのマリンパーティ」を、九州にて初開催。

マリンスタイルに身を包んだ「すみっコ」たちと、すみっコぐらしの「マリンごっこ」のテーマに着想を得た約20種類のスイーツとセイボリーがビュッフェ形式で楽しめます。

ビュッフェにはマリンパーティを彩る「すみっコショートケーキ」や「はまべのすみっコ」「すみっコゼリー」などがラインナップ。

また「マリンごっこ」のテーマからは「すみっコクッキー」「とんかつモンブラン」「すみっコ・レチェ」など老若男女問わず楽めるかわいらしいスイーツが「すみっコぐらし」の世界観の中で堪能できます☆

すみっコゼリー

しろくま、ぺんぎん?、ねこ、とかげを模った「すみっコゼリー」

すっきりとしたレモン風味のゼリーと、とんかつを模ったチョコレモン風味のゼリーです。

マリンごっこケーキ

ショートケーキの生地とピーチジャム、バニラ風味のクリームが層になった「マリンごっこケーキ」

仕上げにマリン柄の浮き輪を覗き込む「すみっコ」たちを描いたチョコレートが飾られています。

すみっコトライフル

チョコレート味のスポンジケーキをベースにミルクチョコレートクリーム、ヘーゼルナッツを層に重ねたトライフル。

アーモンドクランチのカリカリとした食感も一緒に楽しめます。

すみっコマリンクッキー

バニラの香りが豊かな「すみっコマリンクッキー」

マリンスタイルに身を包んだ様々な表情の「すみっコ」たちがあしらわれたミニクッキーです。

すみっコショートケーキ

ふわふわとした食感の生地に瑞々しいシャインマスカットと甘さ控えめの生クリームを乗せた「すみっコショートケーキ」

仕上げに「すみっコぐらし」のキャラクターチョコレートをあしらったスイーツです。

はまべのかいがら

しっとりとした食感が口の中で広がる「はまべのかいがら」

シトラス香るレモンクリームとドライラズベリーのほのかな酸味と、バターが豊かに芳香を放つ生地が絶妙に調和した焼き菓子です。

すみっコ・レチェ

「すみっコ・レチェ」は、深みのあるミルキーなスポンジケーキ。

濃縮した牛乳の旨味を堪能できるエバミルクに、甘味漂う練乳と牛乳を合わせたソースを焼き上がった生地に染み込ませた一品です。

わいわいゼリー

生クリームのリッチな味わいの中に感じるバジルの爽快なアクセントが特徴的な「わいわいゼリー」

パンナコッタの層とフレッシュマンゴーを贅沢に使用したマンゴーゼリーの層が堪能できます。

とんかつモンブラン

トップにマリンスタイルのとんかつチョコを配した「とんかつモンブラン」

しっとり焼いた一口サイズのバナナケーキの上に濃厚な和栗のクリームを細く絞ったコクのあるプチモンブランです。

特典「すみっコぐらしコラボレーションクリアファイル(A4サイズ)」

配布人数:各日30名限定

また、各日30名限定で「すみっコぐらしコラボレーションクリアファイル(A4サイズ)」をプレゼント。

マリンスタイルに身を包んだ「すみっコ」たちのかわいいアートが使用されています☆

マリンスタイルに身を包んだ「すみっコたち」と、「すみっコぐらし」テーマである「マリンごっこ」に着想を得た約20種類のスイーツとセイボリーが味わえるスイーツビュッフェ。

ヒルトン福岡シーホークにて2025年7月5日より開催される「すみっコたちのマリンパーティ」の紹介でした☆

