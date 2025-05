ハーゲンダッツが展開する「ミニカップ」シリーズから「コーヒークッキーサンデー」が期間限定で登場。

ほろ苦いコーヒーアイスクリームに、ほんのり塩気を効かせたチョコレートソースと、食感が楽しめるチョコレートクッキーを加え、コーヒーサンデーの味わいを表現したアイスクリームです☆

ハーゲンダッツ ミニカップ「コーヒークッキーサンデー」

価格:351円(税込)

発売日:2025年5月27日(火)

内容量:110ml

販売店舗:全国のスーパーマーケット、コンビニエンスストア、デパートほか

ハーゲンダッツから、夏に食べたい、甘くほろ苦い味わいと食感が楽しめるミニカップ「コーヒークッキーサンデー」が期間限定で登場。

ほろ苦いコーヒーアイスクリームに、ほんのり塩気を効かせたチョコレートソースと、食感が楽しめるチョコレートクッキーを加え、コーヒーサンデーの味わいが表現されています。

贅沢で濃厚な味わいながら、苦味や塩味が効いているので、すっきりとした夏にぴったりなアイスクリームです☆

こだわりポイント1)爽やかなコーヒーとミルクのハーモニーが楽しめるコーヒーアイスクリーム

コーヒーアイスクリームには、香ばしさと苦味が特徴のコーヒー豆を使用。

コーヒー本来の豊かな香りや爽やかさが残りやすいよう、中煎りにしてあります。

ハーゲンダッツの濃厚な味わいのミルクと調和する、バランスの取れた爽やかなアイスクリームです。

こだわりポイント2)塩味を効かせたすっきりとした甘さのチョコレートソース

チョコレートソースは、ほんのり塩味を効かせることで、キレのある後味に仕上げられているのがポイント。

また、カカオマスを配合することで、本格的なチョコレートの味わいが楽しめます。

※カカオマス:カカオ豆を発酵、焙炒してからカカオニブ(胚乳の部分)をすりつぶしたもの

こだわりポイント3)ほろ苦さと食感がアクセントとなるチョコレートクッキー

チョコレートクッキーには、ココアとカカオマスを配合。

コーヒーアイスクリームと合わせても存在感のある、ほろ苦い味わいとなっています。

夏に食べたい、甘くほろ苦い味わいと食感が楽しめるコーヒーサンデー。

ハーゲンダッツ ミニカップ「コーヒークッキーサンデー」は、2025年5月27日より販売開始です☆

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 甘くほろ苦い味わいと食感が楽しめる!ハーゲンダッツ ミニカップ「コーヒークッキーサンデー」 appeared first on Dtimes.