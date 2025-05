見られる季節”ならではのパーツケアに関心高まる！Art+「夏前の美容意識」についての調査

美容医療の専門メディア「Art+(アートプラス)は、10〜30代の女性361人を対象に、「夏前の美容意識」についての調査を実施しました。

Art+「夏前の美容意識」についての調査

実査委託先:サーベロイド

調査期間 :2025年5月9〜11日

調査対象 :15〜39歳女性(有効回答数:361)

調査方法 :インターネット調査

※小数点第二位以下を四捨五入しているため、合計値が100%にならない場合もあります。

Art+(アートプラス)調べ URL: https://artplus-brow.jp/

■10〜30代女性、約半数が“夏前に美容意識が高まる”と回答

「夏が近づくにつれて、美容への意識に変化はありますか?」という質問では、「とても高まる」(14.7%)、「やや高まる」(33.0%)と、“美容意識が高まる”と答えた人が約半数(47.7%)となりました。

「あまり変わらない」(39.9%)という回答も多く見られたものの、夏を前に、美容への意識を高めている人が多いことがわかります。

■「肌」「二の腕」「ワキ」など、パーツケアに関心高まる

続いて、前問で“夏前に美容意識が高まる”と回答した人に、特にケアの意識が高まるパーツを尋ねたところ、「肌(顔)」(69.8%)、「肌(ボディ)」(69.2%)、「腕・二の腕」(42.4%)が上位に挙がりました。

そのほかには「ワキ」(41.3%)、「足・太もも」(40.7%)、「フェイスライン」(31.4%)、「お腹周り」(27.9%)など、“見られる季節”ならではのさまざまな部位へのケア意識が強まっていることがうかがえます。

画像2(夏前にケア意識が上がるのは?)

■約4割が「夏までに間に合わなかった」経験、理想と現実のギャップも

一方で、「『夏までにやりたい美容が間に合わなかった…』という経験はありますか?」という質問には、「はい」と回答した人が39.6%と、約4割にのぼりました。

季節を意識して行動を起こそうとしても、思い描いたケアを十分に実践できないまま夏を迎えてしまう人も少なくないようです。

画像3(夏までに美容が間に合わなかった経験は?)

■2025年夏に向けて、美容の意気込みは?

最後に、「『2025年こそ夏までにやりたい!』と思う、美容ケアの意気込みを教えてください」という質問に対しては、“〇キロ痩せたい”といったダイエットの目標や、日焼け対策、脱毛といった具体的な美容ケアまで、意欲的な声が多く寄せられました。

画像4(2025年こそやりたい美容の意気込みは?)

