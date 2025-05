歌手の西野カナ(36)が25日、自身のインスタグラムを更新。コンサートでのオフショットを披露した。

「all In Love With Yo Again Tour 2025 愛知に来てくれたみんなありがとう!!」とファンへメッセージを送った西野。「めっちゃアツかったー」とツアーの盛り上がりを振り返った。

ステージ横の写真や、自撮り、などさまざまな写真が掲載される中、ファンが注目したのは躍動感あふれる「反復横跳び」の写真。ツアースタッフとの楽しそうなひと時を公開した。

ファンからは「声出して笑った」「かわいすぎる」「ほんまになにやってんの」「楽しそうすぎ」「反復横跳び大爆笑」などのコメントが寄せられた。