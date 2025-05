The National Basketball Association(NBA)と、韓国の大手芸能事務所HYBEのレーベル「BELIFT LAB Inc.」は、7人組グローバルグループ・ENHYPENが、NBAアジア地域におけるセレブリティー&インフルエンサー参加プログラム「Friends of the NBA」に加わることを発表した。このコラボレーションは複数年にわたって実施される。

ENHYPENは、このコラボレーションを通じて、6月5日(米国時間)に開幕するNBAファイナルに先駆けて、日本および韓国で実施される「NBA ID スウィープステークス」への参加をはじめ、新しくクリエイティブな形で世界中のNBAファンと交流していく。NBAおよびENHYPENのSNSチャンネル上では、コラボレーションによるさまざまなコンテンツが展開される。さらにENHYPENは、いくつかのグローバルイベントにも登場し、NBA での体験をSNSでファンと共有する予定となっている。今回のコラボレーションは、NBAとK-POPとの関係が拡大していることを示すものであり、2023年にNBAアンバサダーに就任したBTS・SUGAや、24年4月に「Friends of the NBA」に参加したLE SSERAFIMに続く動きとなっている。ENHYPENは「NBAとのコラボレーションが実現してとても光栄です。ステージを超えた、新しく刺激的な形で、世界中のNBAファンの皆さんとユニークな体験を共有していけることを楽しみにしています」とコメント。NBAチーフマーケティングオフィサー タミー・ヘノーは「ENHYPENは世界で最も人気のあるK-POPグループの一つであり、バスケットボールとNBAへの愛を共有するこの才能豊かなアーティストたちと、より密接に協力できることを楽しみにしています。K-POPは今や音楽とカルチャーの中核を担っており、ENHYPENとのコラボレーションを通じて、スポーツとエンターテインメントを融合させた魅力的な取り組みを、世界中のファンに届けたいと考えています」とメッセージしている。