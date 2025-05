HYDE、観光大使をつとめるオーストリアのファン・デア・ベレン大統領と大阪・関西万博で面会

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■大統領とオーストリアの街の美しさについて話すなど親交を深めたほか、ウィーン少年合唱団のステージを鑑賞も!

HYDEが、5月23日、現在開催中の大阪・関西万博のオーストリアパビリオンにて、オーストリア共和国のアレクサンダー・ファン・デア・ベレン大統領と面会した。

2024年1月よりオーストリアの観光大使を務めているHYDEだが、今回、大阪・関西万博のナショナルデーの式典に出席するため来日中のファン・デア・ベレン大統領と面会、オーストリアの街の美しさについて話すなど、親交を深めた。

HYDEは2024年に初めて訪れたオーストリアに関して「本当に素敵な街で、人もすごく優しい。街中にテラスカフェもたくさんあって、歴史的な建造物を眺めながらゆったり過ごせてとても良かった。ウィーンしか行けなかったので違う街にも足を運んでみたい」と語った。

HYDEが観光大使に任命された理由については、オーストリア政府観光局が30年以上にわたる国内外での音楽活動の実績を挙げ、「音楽業界への卓越した貢献は芸術を愛するオーストリアの精神と軌を一にするものであり、オーストリアの魅力を深く理解し発信する観光大使として理想的」と説明していた。

大統領との面会後、HYDEは、ウィーン少年合唱団のステージを鑑賞した。さらに翌日24日には、故郷である和歌山県のブースがある関西パビリオンを見学した後、大阪ヘルスケアパビリオンを体験した際には同パビリオンを訪れていた吉村洋文・大阪府知事とも挨拶し、記念撮影を行った。

2日間に渡って、様々な国内外のパビリオンを見学するなど、初めて訪れた大阪・関西万博を楽しんだ。

オーストリアパビリオンには、オーストリア・ウィーンの街で撮影されたHYDEの写真も展示されているが、そんな素敵な写真をまとめた写真集『Jekyll and HYDE in Wien』が6月13日に発売されることも決定している。

そして、6月2日~8日には同パビリオンにて「オーストリア・ツーリズム・ウィーク」が開催されHYDEコラボザッハトルテセットの販売やオリジナルポストカード作成などの特別企画も予定されている。

6月21日からは、10ヵ国16都市を回る大規模なワールドツアー『HYDE [INSIDE] LIVE 2025 WORLD TOUR』がスタートし、世界のファンに会いに行く。また7月2日にはLIVE映像商品『HYDE [INSIDE] LIVE 2024 -EXTRA-』が発売される予定だ。

