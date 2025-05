Firefly Videoの使い方やポイントを解説！加賀ソルネット「無料ウェビナー」

加賀ソルネットは、2025年6月25日(水)15時より無料ウェビナーを開催します。

加賀ソルネット「無料ウェビナー」

日程 :2025年6月25日(水)15:00〜16:00(アクセス時間 14:45〜)

場所 :オンライン(zoom)

参加料:無料(事前登録制)

※お申込みいただいた後視聴用URLが送られます。

■お申し込みURL

https://pages.solnet.ne.jp/20250625_Webinar_Firefly.html

Adobe Community Evangelist 境 祐司よりAdobe Express×Fireflyの新機能を紹介。

【ウェビナー内容】

今回のウェビナーでは、Adobe Expressに搭載されている動画作成機能と画像生成AIのFireflyを活用して、学校で役立つ動画制作の技術を紹介します。

さらに、新登場のAI機能!プロンプトを入力するだけで動画が生成できる「Firefly Video」の使い方やポイントを解説します!

既存ユーザー、新規ユーザー、どなたでも参加できます。

※セミナータイトルには「先生がいま知りたい!」と記載がありますが、一般企業の皆様が参加いただいても御参考いただける内容となります。

【講師】

Adobe Community Evangelist 境 祐司

企業や学校を対象に教育設計や教育マネジメントなどを実施するインストラクショナルデザインが専門。

2016年より、クリエイティブ活動におけるAI活用のプロジェクトに参加、AIシステムやロボティクス関連の実証実験に携わる。

2017年より、Adobe Community EvangelistとしてCreative Cloud製品のイベントなどに登壇。

2021年より、Adobe Education LeaderとしてAdobe製品を活用した教育現場の支援・指導を行う。

■アジェンダ

[1]Adobe Fireflyの概要

- 生成AIとは?

- 画像生成AIの種類と特徴を理解する

- Fireflyの画像生成方法を学ぶ

- 意図したイメージを生成するテクニックの紹介

[2]Adobe Expressの動画制作機能について

- Expressを活用した動画制作の流れを理解する

- Adobe Fireflyとの連携方法を学ぶ

[3]生成AIを活用して学校案内ムービーを制作する

- Adobe Fireflyでシーンの画像を生成する

- Expressのアニメーション機能で生成画像を動かす

- ナレーションと音楽を追加する

[4]動画生成AI「Firefly Video」について

- Firefly Videoの使い方と注意点

- 動画を生成するポイント

- 学校案内ムービーに生成した動画を追加する

- 今後の動向

