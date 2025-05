月刊『ディズニーファン』創刊35周年を記念して、読者が選ぶ究極のベストアルバム「ディズニーファン読者が選んだ ディズニー ベスト・オブ・ベスト 〜創刊35周年記念盤」が登場!

2025年4月号の誌面で募集された読者投票をもとに、「映画」「テーマパーク」「ライブエンターテイメント」「あらゆる音楽」の4部門に分けて集計し、収録楽曲を決定され記念盤です☆

CDアルバム「ディズニーファン読者が選んだ ディズニー ベスト・オブ・ベスト 〜創刊35周年記念盤」

発売日:2025年7月25日(金)

アーティスト:ヴァリアス・アーティスト

発売・販売元:ユニバーサル ミュージック合同会社

通常盤 品番:UWCD-1142/価格:3,300円(税込)

限定盤 品番:UWCD-9055/価格:4,800円(税込)

仕様:各1CD、歌詞掲載/限定盤は特殊パッケージ+特典付き

ディズニーファン創刊35周年を記念して制作されたコンピレーションアルバム『ディズニーファン読者が選んだ ディズニー ベスト・オブ・ベスト 〜創刊35周年記念盤』が、2025年7月25日(金)に発売決定!

2025年4月号の誌面で募集された読者投票をもとに、「映画」「テーマパーク」「ライブエンターテイメント」「あらゆる音楽」の4部門に分けて集計し、収録楽曲を決定。

まさに“ディズニーファンによる、ディズニーファンのための”ベスト盤となっています☆

2009年から続く人気シリーズの最新作として、前作の30周年記念盤(2020年発売)以来、5年ぶりのリリース。

ディズニー音楽の魅力をオールジャンルで堪能できる1枚です。

限定盤特典「ミニ・ディズニーファン」も封入

限定盤には、特典として小冊子「ミニ・ディズニーファン」が付属。

ディズニー音楽の歴史や特別インタビュー、さらには投票時に寄せられた読者のディズニー愛あふれるコメントまで掲載されており、読み応えも十分☆

また、ジャケットデザインには『ディズニーファン』2025年9月号(7月25日発売)の表紙絵とリンクしたアートワークを採用。

実際の雑誌と並べて飾って楽しめる、コレクション性の高いデザインにも注目です。

35周年という節目の記念的な1枚。

CDアルバム『ディズニーファン読者が選んだ ディズニー ベスト・オブ・ベスト 〜創刊35周年記念盤』は、2025年7月25日(金)より全国で発売です。

© Disney

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 投票で収録楽曲を決定!CDアルバム『ディズニーファン読者が選んだ ディズニー ベスト・オブ・ベスト 〜創刊35周年記念盤』 appeared first on Dtimes.