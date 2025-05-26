¤³¤Î²Æ¤Ï¡Ö¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¥¢¥¤¥¹¥³¡¼¥Ò¡¼¡×¤¬¥È¥ì¥ó¥É Æñ´Ø»ñ³Ê¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼´ÕÄê»Î¥¡¼¥³¡¼¥Ò¡¼¼Ò°÷¤¬Í½ÁÛ
2025Ç¯¤Î²Æ¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤Ï¡¢»ß³éÀ¤ÈÓÏ¹¥À¤òÎ¾Î©¤·¤¿¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¥¢¥¤¥¹¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤¹¤ë¡½¡½¡£¤³¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢Á´ÆüËÜ¥³¡¼¥Ò¡¼¾¦¹©ÁÈ¹çÏ¢¹ç²ñ¡ÊJ.C.Q.A.¡ËÇ§Äê¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼´ÕÄê»Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¡¼¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°ËÜÉô»Ô¾ìÀïÎ¬Éô»Ô¾ìÀïÎ¬¥Á¡¼¥à¼ç´´¤ÎÆ£ÅÄÌ÷¹°»á¡£¤³¤Î¤Û¤É¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¸þ¤±È¯É½²ñ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£
Æ£ÅÄ»á¤¬ÃíÌÜ¤¹¤ë¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¥¢¥¤¥¹¥³¡¼¥Ò¡¼¤È¤Ï¡¢¥¢¥¤¥¹¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ë¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¥·¥í¥Ã¥×¤ò²Ã¤¨¤¿¤â¤Î¡£³¤³°¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â¹¤¬¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥È¥ì¥ó¥ÉÍ½ÁÛ¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢ÌÔ½ë¡¦Â¿ÍÍÀ¡¦±Ç¤¨¤Î3¤Ä¤Î¥¡¼¥ï¡¼¥É¤òµó¤²¤ë¡£
¶áÇ¯¤ÎÌÔ½ë¤Ë¤è¤ê¡¢¥¢¥¤¥¹¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î¼ûÍ×¤ÏÇ¯¡¹¿Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¥¢¥¤¥¹¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ï¡¢¤ä¤äÇ´ÅÙ¤Î¤¢¤ë¥·¥í¥Ã¥×¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡ÖÄÌ¾ï¤Î¥¢¥¤¥¹¥³¡¼¥Ò¡¼¤è¤ê¤â½á¤¤¤¬¹¢¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë´¶³Ð¤¬¤¢¤ê¡¢³é¤¤ò½á¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
Â¿ÍÍÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢»ºÃÏ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥·¥ó¥°¥ë¥ª¥ê¥¸¥ó¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¤ä¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¥ì¥¹¥³¡¼¥Ò¡¼¤¬¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤«¤é¿¼¹ÌÍ¾ÃÏ¤ò¸«¹þ¤à¡£
¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¥¢¥¤¥¹¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ç¤Ï¡¢ËÉÙ¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ò¶¯¤ß¤È¤¹¤ë¡£Æ±¤¸¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ç¤â¡¢¥·¥í¥Ã¥×¤Î¼ïÎà¤äÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌ£¤ä¹á¤ê¤ÎÊÑ²½¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
Ì£¤ï¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ö¥«¥Õ¥§¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤Ë¡¢SNS¤Ê¤É¤Ç¼Ì¿¿¤ò¸«¤Æ¤ªÅ¹¤òÁª¤ÖÊý¤âÂ¿¤¤¡×¤³¤È¤«¤é±Ç¤¨¤âÃíÌÜ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤ÎÅÀ¤Ç¤â¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¥¢¥¤¥¹¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÏÍ¥°ÌÀ¤¬¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¥·¥í¥Ã¥×¤Ï¥³¡¼¥Ò¡¼¤è¤ê¤âÈæ½Å¤¬½Å¤¤¤¿¤á¡¢¥°¥é¥¹¤ËÃí¤°¤È2ÁØ¤ËÊ¬¤«¤ì¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¥ß¥ë¥¯¤ò²Ã¤¨¤ë¤È¡¢²¼¤«¤é½ç¤Ë¥·¥í¥Ã¥×¡¢¥ß¥ë¥¯¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤È¤¤¤¦3ÁØ¹½Â¤¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡Ö¥·¥í¥Ã¥×¤Î¼ïÎà¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤â½Å¤µ¤¬°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢2¼ïÎà¤Î¥·¥í¥Ã¥×¤È¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ç3ÁØ¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢¾å¤Ë¥ß¥ó¥È¤Ê¤É¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢Èþ¤·¤¤¸«¤¿ÌÜ¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤ë¡£
Æ£ÅÄ»á¤¬¿ä¾©¤¹¤ë¡¢¥¢¥¤¥¹¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ë2¼ïÎà¤Î¥·¥í¥Ã¥×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥ì¥·¥Ô¤Ï°Ê²¼¤Î3¤Ä¡£
¢¦¥¥ã¥é¥á¥ë¡¢¥Ð¥Ë¥é¤Î¥·¥í¥Ã¥×¡Ê¥Õ¥é¥Ã¥Ú¤ä¥¢¥Õ¥©¥¬¡¼¥É¤Î¤è¤¦¤ÊÌ£¤ï¤¤¡Ë
¢¦¥ª¥ì¥ó¥¸¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Î¥·¥í¥Ã¥×¡Ê¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ô¡¼¥ë¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Î¤è¤¦¤ÊÌ£¤ï¤¤¡Ë
¢¦¥Ð¥Ê¥Ê¡¢¥Ô¡¼¥Á¤Î¥·¥í¥Ã¥×¡Ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¥¸¥å¡¼¥¹¤Î¤è¤¦¤ÊÌ£¤ï¤¤¡Ë
¡Ö¥³¡¼¥Ò¡¼¤È¥·¥í¥Ã¥×¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ä¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î¼ïÎà¡¢Þ»¤ìÊý¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌµ¸Â¤ÎÌ£¤ï¤¤¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¤«¤É¹ÍÑ¤Î¥·¥í¥Ã¥×¤Ê¤É¤Ç¤âÂåÍÑ¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¤ª¹¥¤ß¤Î¥·¥í¥Ã¥×¤ä¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¤´²ÈÄí¤Ç¤â¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¥¢¥¤¥¹¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ë¡£
Æ±¼Ò¤Ïº£²Æ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¶ÈÌ³ÍÑ¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É»º¤Î¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¥·¥í¥Ã¥×¡ÖSHOTT¡Ê¥·¥ç¥Ã¥È¡Ë¡×¤ò»È¤Ã¤¿¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¥¢¥¤¥¹¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÎÄó°Æ¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ö¸½ºß¡¢¡Ø¥·¥ç¥Ã¥È¡Ù¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¥¢¥¤¥¹¥³¡¼¥Ò¡¼¤òºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥«¥Õ¥§¤Ê¤É¤¬3Å¹ÊÞ¡¢Æ³ÆþÍ½Äê¤ÎÅ¹ÊÞ¤¬½½¿ôÅ¹ÊÞ¤¢¤ë¡£¸«¤¿ÌÜ¤¬Èþ¤·¤¤¤¿¤á¡¢¼Ì¿¿¤ò»£¤é¤ì¤¿Êý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼«Á³¤È¹¤Þ¤ë¤³¤È¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£Åö¼Ò¤ÎSNS¤Ç¤Î¾ðÊóÈ¯¿®¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤ë¡£
¡Ö¥·¥ç¥Ã¥È¡×¤Ï¡¢¥¡¼¥³¡¼¥Ò¡¼½é¤ÎÄ¾Í¢ÆþÀ½ÉÊ¤Ç¡¢2023Ç¯¤«¤é¶ÈÌ³ÍÑ»Ô¾ì¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÌ°¦Ì´SCMËÜÉô¹ØÇãÉô¹ØÇã¥Á¡¼¥à¼çÇ¤¤Ï¡Ö¸½ºß¤ÏÌó2400Å¹ÊÞ¤Ç¤ª¼è¤ê°·¤¤¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢½çÄ´¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤ë¡£
¶¥¹ç¤Î¥·¥í¥Ã¥×¤È¤Îº¹ÊÌ²½¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¹âÉÊ¼Á¤Ê¥µ¥È¥¦¥¥Ó¤ò»ÈÍÑ¤·¿Í¹©Ãå¿§ÎÁ¡¦¹áÎÁ¡¦´ÅÌ£ÎÁÉÔ»ÈÍÑ¤Ç¼«Á³ÁÇºà¤À¤±¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤äÆÈ¼«À½Â¤¥×¥í¥»¥¹¤Ë¤è¤ë¤ª¤¤¤·¤µ¤Ë¤¢¤ë¡£
¡Ö¼«Á³Í³Íè¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò³Ú¤·¤á¤ëÅÀ¤¬¹¥É¾¡£¤¢¤ë¥Û¥Æ¥ë¤ÎÊý¤Ë¤Ï¤È¤Æ¤âµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¡Ø½ÉÇñ¤µ¤ì¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ë¤â¥·¥í¥Ã¥×¤òÈÎÇä¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¡Ù¤È¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£
¤Ê¤ª¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼´ÕÄê»Î¤È¤Ï¡¢JCQA¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇ§Äê¤µ¤ì¤¿¹âÆñ°×ÅÙ¤Î»ñ³Ê¡£À¸Æ¦¤ÎÁªÄê¤äÉÊ¼Á´ÉÍý¡¢¾¦ÉÊÀß·×¤Ê¤É¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ë´Ø¤¹¤ëÁ´ÈÌÅª¤ÊÃÎ¼±¤Èµ»½Ñ¤¬¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Çµá¤á¤é¤ì¡¢Ç§Äê¼Ô¤Ï2024Ç¯4·î»þÅÀ¤ÇÌó50¿Í¡£