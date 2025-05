ゲストのインスピレーションを刺激する、仏アコーの最上級ライフスタイルホテル「プルマン東京田町」

プルマン東京田町内のラウンジ「JUNCTION」にて、南国果実をたっぷり使用した「トロピカルサマーアフタヌーンティー」と「トロピカルカクテル」9種のフリーフローが提供されます☆

プルマン東京田町「JUNCTION」トロピカルサマーアフタヌーンティー&リゾートカクテル

提供期間:2025年6月1日(日)〜 8月31日(日)

提供場所:プルマン東京田町内 ラウンジ「JUNCTION」

プルマン東京田町にある、人々が行きかう賑やかな交差点(ジャンクション)をイメージしたラウンジ「JUNCTION」

国際的なラウンジ、クールな遊び場、便利なワークスペースが1つになった場所です。

訪れるゲストに活気溢れるインスピレーションを受けてほしいという思いから、大人のための洗練された遊び心をコンセプトに、シーズナルプロモーションやイベントなどが行われています。

そんな「JUNCTION」にて、南国果実たっぷりな、トロピカルサマーアフタヌーンティーと、リゾートカクテルの飲み放題が登場。

メロン、スイカ、パイナップル、桃など、瑞々しい果実たっぷりのスイーツで南国リゾート気分を満喫できるメニューを紹介していきます☆

トロピカルサマーアフタヌーンティー

提供時間:14:30〜16:30(L.O. 16:00)※前日までに予約ください

料金:

・一人 7,000円(税込) お席120分制/ドリンク L.O 30分前

・3時間飲み放題プラン 一人 7,500円(税込)

・滞在時間無制限プラン 一人 8,000円(税込)

メニュー

各スイーツ7種:・スイカのヴェリーヌ・メロンとアニスのムース・マンゴーのガトーバスク・パインとコリアンダーのケーク・パッションフルーツとショコラのマカロン・ライムのタルト・ペシェスコーン:焼き立てのスコーン、日替わりフルーツのジャム、クロテッドクリーム日替わりセイボリー3種:ポークソテー マンゴーチャツネ/ムール貝のパン粉焼き/ローストビーフ/ グラブラックスサーモン/ラザニア/ロールキャベツ/アランチーニ/季節のポタージュ/テリヤキチキンラップ/カニクリームコロッケ/ミニアメリカンドック/海老と夏野菜のアヒージョ/季節野菜のフリッタータ/フロマージュキッシュ/チキンガランティーヌ/エビとサーモンのテリーヌ/パテドカンパーニュ/旬魚のカルパッチョ/カプレーゼ/トリュフエッグサンド/手毬寿司/サーモンエスカベッシュ/スモークサーモンとアボカドラップ/アヒポキなどから、日替わりで提供フリーフロー :・コーヒー(ホット・アイス) /エスプレッソ (シングル・ダブル) /カフェラテ (ホット・アイス) /カプチーノ・14種のロンネフェルトの紅茶:トロピカルオレンジ/ラベンダードリーム/ルイボス/モルゲンタウ/イングリッシュブレックファスト/アッサムバリ/アールグレイ/ダージリンサマーゴールド/アイリッシュウィスキークリーム/チルアウトウィズハーブ/カモミール/ペパーミント/バイタルグレープフルーツ/アーユルヴェーダ ハーブ&ジンジャー

瑞々しい果実をたっぷりと使った南国の陽ざしを思わせるスイーツが、ひとときのリゾート気分へと誘う「トロピカルサマーアフタヌーンティー」

色鮮やかなスイカを贅沢に閉じ込めたヴェリーヌ、涼やかなライムのタルト、メロンとアニスが香り立つエキゾチックなムース、焼成で甘みを凝縮させたパイナップルとコリアンダーのケークが並びます。

さらに、南国の酸味がきらめくパッションフルーツのマカロン、手間を惜しまず重ねた五層の桃のケーキ「ペシェ」など、トロピカルリゾートを旅するような7つのスイーツをレイアウト。

夏のフルーツのみずみずしい食感、酸味と甘みのコントラスト、重なり合う美しい層-まるで南国の風を閉じ込めたかのようなスイーツが、真夏の午後を彩るアフタヌーンティーです。

日常からふっと離れ、ひとときの南国リトリートへと誘う、リュクスな時間が楽しめます。

セイボリーはポークソテー マンゴーチャツネ、ムール貝のパン粉焼きなどから、日替わりで3種を提供。

焼き立てのスコーンは日替わりフルーツのジャムやクロテッドクリームと共に味わうことができます。

ドリンクは、ドイツの老舗紅茶メーカーであるロンネフェルトから14種類の紅茶をフリーフローで心ゆくまで楽しめるのも魅力。

さらに滞在無制限のアップグレードプランも登場します。

2025年夏のおすすめの紅茶は「トロピカルオレンジ」です。

旬の完熟オレンジピールがたっぷりと香り立ち、インドのセイロン茶をベースにしたすっきりとした南国気分あふれるフレーバーティーは、アイスティーとしても味わえます。

リゾートカクテルフリーフロー

料金:一人 4,000円 (税込) お席120分制 / L.O. 30分前

提供時間:

日、月曜日19:00-23:00 (L.O. 22:30)

火〜土曜日 19:00-22:00 (L.O. 21:30)

※当日のウォークインも対応します

※おつまみセットはワンプレート +4,000円 (税込)で注文できます

9種のカクテル飲み放題メニュー:

・ストロベリー ダイキリ

・マイタイ

・テキーラ サンライズ

・セックス オン ザ ビーチ

・ピニャ コラーダ

・コスモポリタン

・パッションフルーツ マティーニ

・エスプレッソ マティーニ

・ネグローニ

夜のJUNCTIONには、カクテルグラスの中に“夏”を閉じ込めたような、トロピカルカクテル9種のフリーフローが登場します。

パイナップルやパッションフルーツ、オレンジなど、陽射しを浴びた果実が香り立つ華やかなラインナップは、まるでリゾートのサンセットタイムのよう。

さらに、おつまみプレート付きのアップグレードプランも登場。

人々が行き交う賑やかな空間で、気の置けない友人と囲むトロピカルなひとときを、心ゆくまで過ごすことができます。

メロンやスイカ、パイナップル、桃など、瑞々しい果実たっぷりのスイーツで南国リゾート気分を満喫できるメニュー。

プルマン東京田町「JUNCTION」にて2025年6月1日より提供が開始される「トロピカルサマーアフタヌーンティー」と「リゾートカクテルフリーフロー」の紹介でした☆

