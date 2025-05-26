¥É¥¤¥Ä°ÜÀÒ¤ÎÆüËÜ¿Í¤ËÇ®¶¸ÀËÊÌ¡Ö¤É¤³¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â°¦¤µ¤ì¤ë¡×¡¡²¤½£¤Ç´¶Æ°¸÷·Ê¡Ö¤ä¤ê¿ë¤²¤¿¡×
¥Ö¥ì¥ó¥Ó¡¼ÎëÌÚÍ£¿Í¤¬ºÇ½ªÀï1¥´¡¼¥ë1¥¢¥·¥¹¥È¡¢Ç®Îõ¥Á¥ã¥ó¥È¤ÇÁ÷¤ê½Ð¤µ¤ì¤¿
¡¡º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¤ÎÂàÃÄ¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯1Éô¥Ö¥ì¥ó¥Ó¡¼MFÎëÌÚÍ£¿Í¤¬º£µ¨¤Î¥ê¡¼¥°ÀïºÇ½ªÀá¤Ç1¥´¡¼¥ë1¥¢¥·¥¹¥È¤Î³èÌö¤Ç¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤ÈÊúÍÊ¤ò¤«¤ï¤·¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤«¤é¤ÏÇ®Îõ¤Ê¥Á¥ã¥ó¥È¤ÇÁ÷¤ê½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡AGF¤È¤Î»î¹ç¤ËÀèÈ¯¤·¤¿ÎëÌÚ¤ÏÁ°È¾9Ê¬¡¢Áê¼êGK¤ØÌÔÁ³¤È¥×¥ì¥¹¤ò¤«¤±¡¢±¦Â¤Ç¥Ñ¥¹¤ò¥«¥Ã¥È¤·¤Æ¤½¤Î¤Þ¤Þ¥´¡¼¥ë¡£ÀèÀ©ÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢1-2¤ÈµÕÅ¾¤òµö¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿Á°È¾44Ê¬¤Ë¤ÏMF¥Î¥¢¡¦¥Ê¡¼¥Æ¥£¤ÎÆ±ÅÀÃÆ¤ò¥¢¥·¥¹¥È¡£3-2¤Ç¤Î¾¡Íø¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¤Ï5·î20Æü¡¢ÎëÌÚ¤¬¥É¥¤¥Ä1Éô¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤òÀµ¼°È¯É½¡£¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤Ç¤Î¥é¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£µ¨¤Ï¡¢¸ø¼°Àï40»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ13¥´¡¼¥ë7¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¥¯¥é¥Ö¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤¬»î¹ç½ªÎ»¸å¤ÎÆ°²è¤òÅê¹Æ¡£¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤ÈÊúÍÊ¤ò¤«¤ï¤·¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤«¤éÇ®¤¤¥Á¥ã¥ó¥È¤ÇÁ÷¤ê½Ð¤µ¤ì¤Æ¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤ëÎëÌÚ¤Î»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤É¤³¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â°¦¤µ¤ì¤ë¡×¡ÖÂàÃÄ°§»¢¤Þ¤Ç¥¹¥Þ¡¼¥È¡×¡Ö¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ò¤ä¤ê¿ë¤²¤¿¡×¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢ÊÌ¤ì¤Î½Ö´Ö¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë