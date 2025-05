2025年後半に登場すると目されているiOS 19では大幅なデザイン変更が行われるのではないかと報じられています。これに伴い、Apple WatchのwatchOSおよびApple TVのtvOSでも大規模なUI改修が行われる可能性が報じられました。How Jony Ive-OpenAI Deal Will Impact Apple; New Details on Apple’s iOS Redesign - Bloomberg

https://www.bloomberg.com/news/newsletters/2025-05-25/how-jony-ive-openai-deal-will-impact-apple-new-details-on-apple-s-ios-redesign-mb3lwu45Apple Watch and Apple TV operating systems to receive major design changes at WWDC alongside iOS 19 - 9to5Machttps://9to5mac.com/2025/05/25/watchos-and-tvos-ios-19-redesign-wwdc/AppleがiOS 19、iPad 19、macOS 16で大規模なデザイン改修を予定していることが最初に報じられたのは2025年3月でした。AppleがiOS 19・iPadOS 19・macOS 16でデザインの大幅なアップデートを実施する予定、iOS 7やmacOS Big Sur以来最大のアップデートになる可能性も - GIGAZINEしかし、Apple関連の内部情報に精通したBloombergのマーク・ガーマン記者によると、AppleのOSデザイン改修計画はiOS、iPadOS、macOSに留まるものではなく、watchOSとtvOSにも大幅なデザイン変更が加えられる可能性があるとのこと。なお、visionOSにも若干のデザイン修正が加えられる模様です。この大規模なデザイン変更は、「Solarium」と名付けられた新しいデザイン言語をベースに行われることになるとのこと。Appleの大規模なOS改修計画について、9to5Macは「これはAppleの新しくモダンなデザイン言語が、Appleのデバイス向けソフトウェアプラットフォーム全体に適用されることを意味します。AppleはOS全体で一定の一貫性と統一性を持たせることを目指しており、ユーザーは透明素材やガラスのような素材の使用、アプリ内のナビゲーション階層の変更、新しいアイコンなど、様々な新デザイン要素を期待できます」と指摘しています。なお、Appleは2025年6月にWWDC25を開催予定ですが、このWWDC25の公式アートワークにはApple Parkのレインボーステージを描いたガラスのような反射3Dアイコンが描かれています。この表現からも、Appleの次期OSでは半透明のトーンとガラスのような見た目が多用されるのではないかと9to5Macは指摘しました。Apple Watchのソフトウェアはこれまで何度か刷新されてきましたが、Apple TVのtvOSは2015年以来、ほとんど変わっていません。9to5Macは「現状、tvOSのデザインはiOSで採用されているビジュアルデザイン言語とはかなり異なる印象を受けます。しかし、iOS 7以来最大のOSビジュアル刷新により、すべてのプラットフォームの外観が統一されていくにつれ、この状況も変わりつつあるようです」と指摘しました。なお、次期OSのデザインはvisionOSのビジュアルスタイルにインスパイアされたものになると予想されています。ただし、ガーマン記者は「Appleはすべてのプラットフォームでデザインの調和を図ろうとしており、UIにも若干の調整が加えられる可能性がある」としています。