俳優の山本舞香(27)が、26日までに自身のインスタグラムを更新。韓国でうれしかった出来事を写真とともに報告した。24日に、夫のHiroが所属するロックバンド・MY FIRST STORYが「MY FIRST STORY ASIA TOUR 2025 at SEOUL・KBSアリーナ」のため、韓国を訪れており、山本も韓国の写真を複数枚投稿。さらに「DEAR MAIKA」と書かれたカードの画像とともに「18枚目は @myfirststoryofficial のファンの方からのプレゼント」と、夫のバンドのファンから自身もプレゼントをもらったといい、「好きな物知ってくれて私にまで、、、嬉しくて叫びました」と喜び、「ありがとう(韓国語)」「韓国のファンの方々本当に優しい」とつづった。さらに、MY FIRST STORYメンバーの貴重なオフショットも公開し、最後に「韓国大好き(韓国語)」と結んだ。