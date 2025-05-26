TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

¸ÍÀÒ¤Î»áÌ¾¤Ë¥Õ¥ê¥¬¥Ê¤òµ­ºÜ¤¹¤ë²þÀµ¸ÍÀÒË¡¤¬¡¢¤­¤ç¤¦»Ü¹Ô¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼«¼£ÂÎ¤«¤éÁ´¤Æ¤Î¹ñÌ±¤ËÂÐ¤·¡¢¥Õ¥ê¥¬¥Ê¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¤Ï¤¬¤­¤¬½ç¼¡Á÷ÉÕ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£

¸½ºß¡¢¸ÍÀÒ¤Ë¤Ï»áÌ¾¤Î¥Õ¥ê¥¬¥Ê¤ÏÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢²þÀµ¸ÍÀÒË¡¤¬¤­¤ç¤¦»Ü¹Ô¤µ¤ì¡¢ÍèÇ¯5·î26Æü¤«¤é¥Õ¥ê¥¬¥Ê¤¬µ­ºÜ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¸ÍÀÒ¤Ëµ­ºÜ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Î¥Õ¥ê¥¬¥Ê¤òÄÌÃÎ¤¹¤ë¤Ï¤¬¤­¤¬¡¢¤­¤ç¤¦¤«¤é½ç¼¡¡¢Á´¤Æ¤Î¹ñÌ±¤ËÁ÷ÉÕ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Ï¤¬¤­¤Ëµ­ºÜ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥ê¥¬¥Ê¤¬Àµ¤·¤¤¾ì¹ç¤Ï²¿¤â¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¸í¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤ÏÍèÇ¯5·î25Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥Þ¥¤¥Ê¥Ý¡¼¥¿¥ë¤«¼«¼£ÂÎ¤ÎÁë¸ý¤ËÆÏ¤±½Ð¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

¤½¤·¤Æ¤­¤ç¤¦¡¢ÄÌÃÎ¤Ï¤¬¤­¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁêÃÌ¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤ë¥³¡¼¥ë¥»¥ó¥¿¡¼¤¬³«Àß¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ë¡Ì³¾Ê¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤«¤éÄÌÃÎ¤Ï¤¬¤­¤¬È¯Á÷¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡×¡ÖÆÏ¤±½Ð¤ÏÃ¯¤¬¤Ç¤­¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

°ìÊý¡¢¡ÖÆÏ¤±½Ð¤Ç¶âÁ¬¤Î»ÙÊ§¤¤¤òÍ×µá¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¡¢º¾µ½¤Ø¤ÎÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£