毎月第4週の新コメンテーターとして「アルプロン」代表・坂本 雅俊氏起用！東京ラジオニュース

東京ラジオニュース

ラジオ番組「東京ラジオニュース」では、2025年5月27日(火)より、アルプロン 代表取締役社長 坂本 雅俊が、毎月第4週のレギュラーコメンテーターとして登場!

坂本氏は「未来のトップアスリートを支える」ビジョンのもと、子どもの成長支援や環境負荷を抑えたプロテイン製造に取り組む第一人者であり、「日本一環境にやさしいプロテインメーカー」を目指す経営者です。

また、ジュニアアスリートへの支援活動を通じて次世代の健やかな成長を支える取り組みも行っており、その姿勢が本番組の理念と強く共鳴しています。

【テーマは「食料問題」「環境課題」「次世代育成」】

番組テーマの一つである「大和心と地球再生」では、持続可能な社会の実現に向けて、自然との共生、栄養と身体のつながり、そして意識変革や人間学の視点から、坂本氏ならではのリアルな経営体験・実践知をお届けします。

【東京ラジオニュースとは】

・放送 : 毎週火曜14:00〜15:00/レインボータウンFM(88.5MHz)

・制作 : レインボータウンFM放送、オレンジ・レスキュー合同会社

・コンセプト: 「意識進化×地球再生×和の精神」

・番組プロデューサー兼パーソナリティ:松本 哲浩(末期がん克服の経験者)

・公式X : https://x.com/tokyoradionews

本番組は、単なるニュース報道ではなく、精神性や日本の伝統文化、量子力学的視点を通して、“今、私たちはどう生きるのか”を問い、意識変革をうながすことを目的とした全く新しいスタイルのラジオ番組です。

東京ラジオニュース 番組ロゴ

番組パーソナリティ松本 哲浩

■参考情報

<坂本 雅俊 氏 プロフィール>

株式会社アルプロン代表取締役社長。

プロテインメーカーとして14年連続増収を実現。

東京本社・島根県雲南市の工場を中心に、環境配慮型のモノづくりを推進。

スポーツを通じて子どもの健全な成長を応援する「ジュニアアスリート支援プロジェクト」を主導。

