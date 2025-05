障がい者の「働く」を変える！アットウェア／Zabuton／翔明会　業務提携

アットウェア、その子会社であるZabuton、および翔明会は、障がいのある方々の就労支援および就労機会の創出を目的として、業務提携契約を締結。

アットウェア/Zabuton/翔明会 業務提携

アットウェア、その子会社であるZabuton、および翔明会は、障がいのある方々の就労支援および就労機会の創出を目的として、業務提携契約を締結しました。

翔明会は、福岡県福岡市にて「つなぐコミュニティーズ」の名称で就労継続支援B型事業所を運営し、福祉の視点から障がいのある方々の生活支援および社会参加を行っています。

今回の提携により、3社はそれぞれの強みを活かし、以下の取り組みを連携して推進していきます。

【主な連携内容】

・障がいのある方を対象とした、IT分野を中心とする職業訓練プログラムの企画・実施

・Zabutonが展開するサテライトオフィスサービスへの就労マッチング支援

・アジャイル開発で広く用いられている「スクラム」や、自律型チームの概念である「セル組織」の考え方を取り入れた、柔軟かつ主体性を重視したチームでの就労支援モデルの構築

・アットウェアグループが受託した案件の一部や、グループ企業が運営する自社サービスを対象とした保守・開発業務を翔明会へ委託し、実際の業務に関わることで、実践的な職業訓練・就労体験・インターンシップの機会を提供

・精神面・身体面の両面に配慮した、継続的な就労支援体制の構築

・地域社会および民間企業との連携による、さらなる就労機会の創出

アットウェアは、「システムで人々をしあわせにする」という理念のもと、ITの力を活用して、誰もが自分らしく働ける社会の実現を目指してきました。

Zabutonもまた、「心地のいい未来を、ここから。」をコンセプトに、障がいのある方々が安心してチャレンジできる環境づくりに取り組んでいます。

