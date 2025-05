Conceptasia、WTUと ウェルネス・エクスパート認証制度を開始！Organic Spa Magazine社

Conceptasiaと提携関係にあるOrganic Spa Magazine社では、Wellness Travel Universityという新しいメデイアを通じて、ウェルネスの知識をより広めるために、認証制度を実施。

Conceptasiaと提携関係にあるOrganic Spa Magazine社では、Wellness Travel Universityという新しいメデイアを通じて、ウェルネスの知識をより広めるために、認証制度を実施します。

最初の認証は、日本におけるスパセラピストで、よりウェルネスの知識と知見をもって業務にあたりたい専門家たちのために、ウェルネス・エクスパート(スパセラピスト)として実施。

すでにテスト段階に入り、用意ができ次第開始する予定です。

ウェルネス・トラベラーの需要が高まる日本のインバウンド旅行客に対して、本格的なウェルネスの知識を取得した専門家の育成が急務であることから、同社と提携関係にある、Wellness Travel Universityとウェルネス専門家の育成に関して、認証制度を開始することを合意しました。

まず手始めに、ラグジュアリーのカテゴリーに入るホテルスパのセラピストのための専門教育を始めることになります。

提携セラピストスクールを卒業もしくはコースを終えたセラピストや、インターンによる現地のトレーニングやウェルネスに関する講義をクリアしたセラピストに対して、ウェルネス・エクスパートの認証を行います。

初級から始めて上級までを想定しており、ゆくゆくは他の専門職にも広げていくことになります。

昨今、ウェルネスという言葉だけが独り歩きをし、内容やゲストの要望を理解できないというミスマッチな現象が生まれています。

今後のインバウンドを考えるとき、富裕層のリピート客を増やしていきたいという目標の下、世界基準の知識を有した専門職を育成するのが急務であると考え、まずは同社のコアコンピタンスであるスパ業界から認証制度をスタートすることになりました。

詳細は、追って発信していきますが、現在一期生が認証を受ける予定になっています。

株式会社Cocenptasia 代表取締役 相馬 順子

Organic Spa Magazine社 代表 Beverly Maloney-Fischback

